В "чёрный список" Центра защиты прав потребителей (PTAC) попал торговец одеждой adidas Baltic, свидетельствует решение комиссии по разрешению потребительских споров PTAC.
Из-за отказа менять джемпер adidas Baltic включен в "черный список"
В соответствующий список предприятие включено, поскольку adidas Baltic отказал потребителю в обмене джемпера, купленного в магазине Outlet компании.
Как сказано в решении, потребитель приобрел джемпер 14 декабря 2021 года. До приобретения покупатель проинформировал adidas Baltic, что покупает джемпер как подарок, поэтому не уверен в его размере. Покупатель был проинформирован о том, что, если понадобится, джемпер можно обменять в течение 60 дней.
20 декабря прошлого года покупатель передал свитер в магазин, так как ему нужен был более крупный джемпер. Потребитель также заметил в нем дырку.
adidas Baltic отказался исполнять требование о замене свитера, указав, что он находится не в оригинальной упаковке и уже использовался.
В ответ на запрос PTAC о предоставлении пояснения, adidas Baltic указал, что при приобретении свитера покупатель был информирован о том, что сможет обменять его, если не подойдет размер, в течение 60 дней, если джемпер не будет использован, и у него будет оригинальная упаковка или этикетка. Эти условия для обмена товара указаны также и в чеке.
Компания отметила, что потребитель передал джемпер с признаками использования у воротника, с дыркой, и на свитере была шерсть животных. adidas Baltic утверждал, что в момент приобретения джемпера у него не было дырки. Этот факт adidas Baltic констатировал при просмотре видеозаписи из камеры, находящейся над кассой.
PTAC потребовал у adidas Baltic отправить ранее упомянутую видеозапись, но запись до сих пор не получена. Во время телефонного разговора adidas Baltic сообщил PTAC, что видеозаписи не сохраняются.
В свою очередь, потребитель передал комиссии для оценки джемпер. Комиссия, оценив внешний вид джемпера, обнаружила, что у него нет признаков ношения, он и не выглядит так, будто его стирали. На джемпере не была обнаружена шерсть животного. Отверстие небольшое и находится в нижней части свитера у левого бокового шва.
Комиссия указывает, что согласно Закону о защите прав потребителей товар считается соответствующим условиям договора, если он обладает свойствами и исполнением, которые обычно присущи товарам такого же вида и какой потребитель может обоснованно ждать с учетом характера товара и любых, особенно представленных в рекламе или маркировке товара, определенных свойствах товара.
PTAC указывает, что обязанностью продавца и оказывающего услугу лица является обеспечение соответствия товара условиям договора, и если несоответствие товара условиям договора обнаруживается в течение шести месяцев после приобретения товара, считается, что оно существовало на день приобретения товара, за исключением случая, когда такое предположение противоречит характеру товара или виду несоответствия.
Согласно решению PTAC, дефект приобретенного покупателем джемпера обнаружился уже через шесть дней, поэтому adidas Baltic был обязан доказать, что на момент приобретения джемпер соответствовал условиям договора. Комиссия констатировала, что adidas Baltic не представил доказательства того, что в момент продажи у свитера не было дырки.
Учитывая упомянутое, PTAC признает, что джемпер не соответствует условиям договора. Если компания длительно не обменивает джемпер, таким образом, доставляя потребителю существенные неудобства, или обмен джемпера невозможен, потребитель имеет право на возврат денег.
Комиссия по решению споров потребителей потребовала от adidas Baltic сменить неподходящий джемпер. Решение принято 12 сентября.
Информация на портале PTAC свидетельствует о том, что в 2022 году в "черный список" включены 35 коммерсантов, которые добровольно не выполнили наложенные комиссией по решению споров потребителей решения.
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