Из-за отказа менять джемпер adidas Baltic включен в "черный список"

Компания отметила, что потребитель передал джемпер с признаками использования у воротника, с дыркой, и на свитере была шерсть животных. adidas Baltic утверждал, что в момент приобретения джемпера у него не было дырки. Этот факт adidas Baltic констатировал при просмотре видеозаписи из камеры, находящейся над кассой.

PTAC потребовал у adidas Baltic отправить ранее упомянутую видеозапись, но запись до сих пор не получена. Во время телефонного разговора adidas Baltic сообщил PTAC, что видеозаписи не сохраняются.

В свою очередь, потребитель передал комиссии для оценки джемпер. Комиссия, оценив внешний вид джемпера, обнаружила, что у него нет признаков ношения, он и не выглядит так, будто его стирали. На джемпере не была обнаружена шерсть животного. Отверстие небольшое и находится в нижней части свитера у левого бокового шва.

Комиссия указывает, что согласно Закону о защите прав потребителей товар считается соответствующим условиям договора, если он обладает свойствами и исполнением, которые обычно присущи товарам такого же вида и какой потребитель может обоснованно ждать с учетом характера товара и любых, особенно представленных в рекламе или маркировке товара, определенных свойствах товара.