Для военной формы поставили бракованную ткань: она может вредить здоровью военнослужащих

Сшитую из бракованной ткани форму оставили солдатам для использования.

В то же самое время специалисты из Ассоциации легкой промышленности и Рижского технического университета указали, что пропускаемость воздуха конкретной ткани в пять раз ниже, чем требовалось, и ее нельзя использовать для боевой формы. В условиях интенсивной нагрузки она может навредить здоровью солдат: летом она перегревается, а зимой - слишком сильно стынет.

Шитвенкин в очном интервью отметил, что живет и работает в Польше. Он много лет был специалистом в командовании по обеспечению армии. Профессиональную службу он завершил в 2010 году, возможно, после потери доступа с государственной тайне.

Несмотря на то, что служебная проверка констатировала ответственность Шитвенкина, его все-таки не наказали, так как прошло слишком много времени, кроме того, вскоре после констатации факта, осенью 2016 года, он прекратил трудовые отношения с НВС. Шитвенкин перебрался в Польшу, где занимается консультационным бизнесом и предлагает тактическую одежду, однако это не означает, что его контакты с армией разорвались.

Стало известно, что спустя пару месяцев после ухода Шитвенкина из НВС его бывшая коллега Эвия Платайскална высылала ему проект технической спецификации на закупку палаток. Возможно, так продолжалось годами.

Шитвенкин был оштрафован на шесть тысяч евро.

Согласно обвинительному заключению, Шитвенкин был проинформирован о закупках обмундирования спецподразделений, которые еще находятся в разработке, в том числе о видах ткани и составляющих процесса пошива. В ходе другой закупки - на армейские спальники - ему сообщили не только о планируемых потребностях, но и о претендентах, уже подавших заявки на участие, об обещанных ими ценах и предлагаемых товарах, сведения о которых не разглашаются. Аналогичную информацию, в том числе о кандидатах и ​​ценах, Шитвенкин получил и в процессе закупки резервуаров для воды. А в конце года он был проинформирован о закупке модульных боевых бронежилетов, которые находятся в разработке.