Шесть лет назад для формы латвийской армии поставлялась ткань, которая, согласно документам процедуры переговоров, якобы была создана специально для латвийской армии. Однако в реальности специально для Латвии создавали только MultiLatPat-принт, в свою очередь поставленная ткань оказалась бракованной и могла угрожать здоровью солдат, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Для военной формы поставили бракованную ткань: она может вредить здоровью военнослужащих
В свою очередь люди, которые работали с этой закупкой, снова фигурируют в событиях, бросающих тень сомнений на ход закупок в армии. Об этом свидетельствует начатый на этой неделе судебный процесс.
Незадолго до Рождества 2015 года вооруженные силы продемонстрировали новую форму с маскировочным рисунком нового образца - MultiLatPat, разработанным специально для латвийской армии. В документации процедуры переговоров необоснованно было указано, что и ткань, а не только рисунок, создана специально для латвийской армии, и это была одной из причин, почему ткань для формы не искали при помощи стандартной процедуры закупок.
Договор был заключен с фирмой Saab Barracuda - на приобретение обычной и огнеупорной ткани всего на два миллиона евро, ткань поставили за несколько подходов в 2016 году.
Всего через три месяца после презентации Министерства обороны, весной 2016 года, огнеупорная ткань с уникальным предусмотренным для Латвии рисунком была замечена в магазине тканей в Риге.
Действительно ли она была такая же? Образцы были сданы на тестирование в лабораторию LATSERT, которая подтвердила - ткани одинаковые. Однако неожиданным и более неприятным оказался второй вывод тестировщиков - ткань не соответствовала требованиям технической спецификации.
В ходе повторной проверки уже обеих приобретенных для формы тканей - как обычной, так и огнеупорной - выводы были сделаны такие же: ткани не отвечают ряду требований.
Солдаты и земессарги, которые также использовали новую форму, жаловались на то, что ткань не дышит, они потеют и форма липнет к коже, а под дождем быстро промокает. Началась более масштабная проверка. Минобороны призвало НВС поменять некачественный товар.
Внештатный гражданский сотрудник НВС Игорь Шитвенкин, который готовил обоснование для процедуры переговоров и принимал участие в разработке технической спецификации, проинформировал начальство, что с качеством ткани все в порядке, более того - он предлагает изменить требования спецификации, чтобы они соответствовали уже поставленной ткани.
Кроме того, несмотря на то, что производителю еще не сообщили о констатированной проблеме, а у информации по-прежнему был статус ограниченной доступности, поставщик все-таки узнал о произошедшем.
Поставщик призвал латвийскую сторону не спешить с решениями. Последовали повторные экспертизы, интенсивные переговоры, различные предложения для решения ситуации. Однако и повторные экспертизы, которые прошли за пределами Латвии, подтвердили, что ткань нужным параметрам не соответствует.
В конце концов была достигнута договоренность, что продавец забирает примерено половину поставленной ткани, из которой еще не успели пошить форму, и возвращает за нее деньги - примерено миллион евро.
В этой закупке обычная ткань MultiLatPat стоила 18 евро за метр. И, скорее всего, это была неадекватная цена, так как год спустя ткань MultiLatPat для армии закупили почти вдвое дешевле - по 10 евро за метр.
Сшитую из бракованной ткани форму оставили солдатам для использования.
В то же самое время специалисты из Ассоциации легкой промышленности и Рижского технического университета указали, что пропускаемость воздуха конкретной ткани в пять раз ниже, чем требовалось, и ее нельзя использовать для боевой формы. В условиях интенсивной нагрузки она может навредить здоровью солдат: летом она перегревается, а зимой - слишком сильно стынет.
Шитвенкин в очном интервью отметил, что живет и работает в Польше. Он много лет был специалистом в командовании по обеспечению армии. Профессиональную службу он завершил в 2010 году, возможно, после потери доступа с государственной тайне.
Несмотря на то, что служебная проверка констатировала ответственность Шитвенкина, его все-таки не наказали, так как прошло слишком много времени, кроме того, вскоре после констатации факта, осенью 2016 года, он прекратил трудовые отношения с НВС. Шитвенкин перебрался в Польшу, где занимается консультационным бизнесом и предлагает тактическую одежду, однако это не означает, что его контакты с армией разорвались.
Стало известно, что спустя пару месяцев после ухода Шитвенкина из НВС его бывшая коллега Эвия Платайскална высылала ему проект технической спецификации на закупку палаток. Возможно, так продолжалось годами.
Шитвенкин был оштрафован на шесть тысяч евро.
Согласно обвинительному заключению, Шитвенкин был проинформирован о закупках обмундирования спецподразделений, которые еще находятся в разработке, в том числе о видах ткани и составляющих процесса пошива. В ходе другой закупки - на армейские спальники - ему сообщили не только о планируемых потребностях, но и о претендентах, уже подавших заявки на участие, об обещанных ими ценах и предлагаемых товарах, сведения о которых не разглашаются. Аналогичную информацию, в том числе о кандидатах и ценах, Шитвенкин получил и в процессе закупки резервуаров для воды. А в конце года он был проинформирован о закупке модульных боевых бронежилетов, которые находятся в разработке.
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