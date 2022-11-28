Новые санкции: Польша и Балтия возмущены мягкостью в отношении России

Ожидается, что переговоры возобновятся в понедельник, но они не обещают быть легкими, так как остаются разные мнения. Между тем Россия предупреждает, что введение потолка цен на нефть может иметь серьезные последствия для энергетических рынков.

Дипломаты ЕС надеялись договориться о потолке цен на нефть вечером в пятницу, 25 ноября, но позиции стран остались прежними, и переговоры были отложены до понедельника.

Польша и страны Балтии возмущены предложением ограничить цену российской нефти на уровне 65-70 долларов США за баррель, так как этот уровень превышает текущие цены продажи российской нефти.

По словам высокопоставленного дипломата, Польша требует дополнительных санкций, механизма проверки и цены ниже рыночной. Между тем другие государства, например, Греция, крупнейший в мире владелец нефтяных танкеров, не хотят, чтобы потолок был ниже 70 долларов за баррель.

После принятия потолка цен на нефть ожидается, что его будут применять и страны G7. Между тем политолог Андрес Мяэ заявил эстонским СМИ, что потолок цен должен быть выше себестоимости, чтобы нефтеперерабатывающие заводы могли работать и поддерживать производство, но не должно оставаться ничего, что могло бы попасть в российскую казну.

В противном случае война продолжится. По его словам, потолок должен быть установлен на уровне 30-40 долларов. По данным агентства Bloomberg, страны, обсуждающие потолок цен на нефть, вынуждены выбирать между двумя непростыми приоритетами: либо попытаться задушить доходы России, либо избежать потенциально болезненного повышения цен на нефть, которое может нанести ущерб мировой экономике. Нет ясности в отношении того, каким может быть реальное влияние на мировой рынок.