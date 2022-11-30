Билеты на XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII праздник танца поступят в продажу в марте следующего года, а их цены вырастут примерно на 30%, сообщила сегодня на заседании совета Праздника песни и танца исполнительный директор праздника Дайна Маркова.
Билеты на Праздник песни и танца подорожают на треть; продажи начнутся в марте
Она отметила, что расходы на организацию праздника значительно возросли - рост составляет от 30% до 100-200%, а по некоторым статьям - до 300%. Маркова сообщила, что цены на билеты будут варьироваться от 7 до 100 евро. Билеты по цене до 100 евро предусмотрены только на два концерта: танцевальное представление "Вечный двигатель" и заключительный концерт "Вместе вверх".
Представитель Латвийского национального центра культуры Линда Эртмане сообщила агентству LETA , что билеты на выставку народного прикладного искусства будут стоить 7 евро, а места на зрительских трибунах во время шествия участников праздника - 20 евро.
Цены билетов на большинство концертов составят от 15 до 25-30 евро, на некоторые концерты - до 70-90 евро. Цены билетов еще должно утвердить правительство.
Для некоторых категорий зрителей предусмотрена скидка в размере 10% - для обладателей карт "Почетная семья Латвии", лиц с инвалидностью I, II и III групп и политически репрессированных.
Билеты можно будет купить и в кассах, и в интернете. Планируется, что они поступят в продажу в марте 2023 года. За один раз на одно мероприятие Праздника песни и танца один покупатель сможет приобрести не более четырех билетов.
Для депутатов и министров сохранены привилегии в бронировании билетов
Депутатам Сейма и министрам будет сохранена привилегия на бронирование и приобретение билетов на XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII праздник танца, постановил сегодня совет Праздника песни и танца.
В ходе обсуждения представитель канцелярии президента Сармите Элерте напомнила о том, что Праздник песни когда-то зародился как движение народной самоорганизации, а теперь ожидается, что он будет финансироваться за счет государства. В решении о финансировании праздника участвуют и Кабинет министров, и Сейм, поэтому "было бы странно", если бы депутатам и министрам было отказано в такой возможности, сказала Элерте.
Министр культуры Наурис Пунтулис обратил внимание на то, что аналогичная дискуссия была и перед предыдущим праздником, и депутаты использовали эту "небольшую привилегию" по-разному - были и такие, кто предпочел купить билеты в общем порядке. Председатель правления общества Праздника песни Интс Тетеровскис также высказал мнение, что привилегии в бронировании и покупке билетов на Праздник песни депутатам Сейма предоставляться не должны.
Генеральный секретарь Латвийской национальной комиссии ООН по вопросам образования, науки и культуры Байба Мольника отметила, что следующий Праздник песни и танца будет юбилейным. По ее мнению,
участие министров и депутатов в нем следует рассматривать не как привилегию, а как обязанность.
За сохранение привилегий проголосовали четверо членов совета, трое были против, двое воздержались.
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