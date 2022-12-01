Чт, 1.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В Латвии уже три недели дешевеют дизтопливо и бензин

rus.tvnet.lv/LETA
В Латвии уже три недели дешевеют дизтопливо и бензин
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Бензин. Иллюстративное фото.
Бензин. Иллюстративное фото. Фото: Pixabay

На прошлой неделе средняя цена бензина 95-й марки в Латвии снизилась на 2,2%, а дизельного топлива - на 3,2%, свидетельствуют данные, обобщенные Европейской комиссией.

Опубликованная на этой неделе Еврокомиссией информация показывает, что в Латвии на неделе с 22 по 28 ноября литр бензина 95-й марки стоил в среднем 1,714 евро, на предыдущей неделе средняя цена бензина 95-й марки составляла 1,752 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,795 евро за литр.

При этом средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе составляла 1,814 евро за литр. На предыдущей неделе дизельное топливо в среднем стоило 1,874 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,934 евро за литр.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх