В Латвии уже три недели дешевеют дизтопливо и бензин

Опубликованная на этой неделе Еврокомиссией информация показывает, что в Латвии на неделе с 22 по 28 ноября литр бензина 95-й марки стоил в среднем 1,714 евро, на предыдущей неделе средняя цена бензина 95-й марки составляла 1,752 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,795 евро за литр.

При этом средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе составляла 1,814 евро за литр. На предыдущей неделе дизельное топливо в среднем стоило 1,874 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,934 евро за литр.