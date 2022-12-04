Для домохозяйств Латвии подключение электричества может стать самым дорогим в Балтии, если в силу вступит представленный Sadales tīkls проект тарифов для Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK), свидетельствуют расчеты de facto. Учреждения начали искать способы, как избежать стремительного роста, но предприятие Augstsprieguma tīkls, от тарифов которого зависит и Sadales tīkls, много места для маневров не видит.
Домохозяйствам угрожает самая высокая цена подключения электричества в Балтии
Тарифы наверх гонят более дорогое электричество и инфляция
Augstsprieguma tīkls и Sadales tīkls являются крупнейшими потребителями электричества в Латвии. Предприятия должны компенсировать потери электричества в своих сетях - в прошлом году всего около 450 гигаватт-часов или 6% всего потребления Латвии. Такой объем приобрести стало намного дороже из-за высокой цены на электричество, и это основная причина, по которой операторы поднимают цены.
Если проект тарифа, представленный Sadales tīkls, будет утвержден, фиксированная плата домохозяйствам за подключение повысится примерно в семь раз, а доставка каждого киловатт-часа будет на цент или на четверть дешевле.
Некоторые примеры - для квартиры с однофазным подключением часть счета за передачу и распределение за 100 киловатт-часов увеличивается в два раза. В свою очередь, для частного дома расходы трехфазное подключение 25 ампер и потребление 300 киловатт-часов в месяц вырастут с 17 до 42 евро. А если потребление составляет 1000 киловатт-часов и мощность подключения 32 ампера, то рост составит от 47 до 84 евро.
В Литве и Эстонии крупнейшие распределительные операторы повышают тарифы чаще, и следующий рост планируется с 1 января. По сравнению с проектом, представленным Sadales tīkls, видно, что в Латвии услуги по распределению после утверждения тарифа станут самым дорогим, если только операторы Литвы или Эстонии в последующие месяцы не решат поднять тарифы еще выше.
Консультант по энергетике и бывший член совета SPRK Гатис Абеле предупреждает, что, в частности, тарифы на передачу после их роста могут отпугнуть инвестиции в промышленность: "По сравнению с Финляндией, странами Балтии, Польшей и Швецией у нас будет наивысший тариф. Для производителей и обрабатывающих предприятий такого уровня, о которых мы мечтали, о появлении таких инвестиций в Латвии, это будет красным флагом".
Ищут способы затормозить рост
Политики и ответственные учреждения начали искать способы затормозить рост тарифов. На это надеется и председатель правления Sadales tīkls Сандис Янсонс, который в предстоящем росте тарифов главным образом винит Augstsprieguma tīkls: "Мы не рады такому ходу развития, мы не любим структуру тарифа высокого напряжения, и поэтому мы [опубликовали проекта тарифов] именно так, чтобы можно было публично дискутировать об этом".
В SPRK оценка тарифов может занять некоторое время. Регулятор задал Augstsprieguma tīkls вопросы по 28 позициям. Исполнительный директор комиссии Янис Микелсонс признает, что для подъема тарифа есть основания из-за цены на электричество. Однако Регулятор может корректировать тариф вниз, если в расчете находят какие-либо необоснованные расходы.
"У нас был пример из других отраслей, где у коммерсанта есть работники, которые, по мнению регулятора, не распространяются на регулируемую услугу. В таком случае, соответственно, такие расходы убираются из расчета тарифа. Коммерсант может продолжать нанимать этих работников, если ему это необходимо, но на расчет тарифов это не влияет. На данный момент в оценке тарифа высокого напряжения мы не на такой стадии оценки, чтобы у нас была вся информация, мы просто запросили дополнительное объяснение. Но возможности оценки есть и возможности повлиять на окончательный расчет тоже есть", - сказал представитель регулятора Микелсонс.
Министр экономики Илзе Индриксоне, тем временем, называет несколько возможностей, как рост тарифов можно затормозить. Во-первых, цена электричества, с момента подачи проекта тарифа, снизилась. Можно также продлить срок тарифа, что выровнит высокую стоимость. Еще министр обещает продвинуть в правительстве решение, которым поручено оценить возможность фактически списать накопленные на предприятиях убытки. Это потенциально позволило бы из тарифа исключить несколько десятков миллионов евро, однако такое решение существенно ухудшит финансовые показатели обоих предприятий.
Особенно рискованно это было бы в случае Augstsprieguma tīkls, поскольку он начал привлекать к проектам частных инвесторов, доверие которых к предприятию могло бы исчезнуть: "Этот риск должен быть оценен, и именно поэтому может быть различная ситуация с Augstsprieguma tīkls и Sadales tīkls, и должны оцениваться эти риски. Но, конечно, можно подчеркнуть, что именно в управлении предприятием также есть многое, что нужно сделать. Очень большой ожидается рост и в разделе вознаграждения Augstsprieguma tīkls", - сказала Индриксоне.
В сводке по проекту тарифа Augstsprieguma tīkls указано, что расходы персонала в следующем году будут на четверть больше, так как зарплаты следуют за инфляцией. Это предусмотрено договором, заключенным с профсоюзом Enerģija. Также необходимы несколько новых сотрудников для проекта синхронизации и кибербезопасности. Председатель правления компании Гунта Екабсоне рассказывает, что сейчас с профсоюзом идут переговоры. Однако она подчеркивает, что сейчас особенно необходимы компетентные специалисты, которым соответственно платят: "Мы - критическая инфраструктура в стране, и нам действительно нужно поддерживать заботу, чтобы наши эксперты были на месте и выполняли свою работу. У Augstsprieguma tīkls есть такая специфика, что очень много специалистов, которым нужно семь, восемь и даже десять лет, чтобы они освоили свои навыки".
Екабсоне допускает, что рост тарифов может снизить падение цены на электричество, однако другие вещи в тарифе существенно изменить нельзя: "Мы с огромной тщательностью подошли к вопросу тарифа, подав проект. Мы оценили каждую строчку, каждый цент. Поэтому я с большой ответственностью могу сказать, что поданный проект полностью соответствует существующей ситуации".
Тарифы волнуют пользователей солнечных панелей
Еще одна проблема с увеличением тарифа - большие затраты на новые производители электричества, например, на парки солнечных панелей. Именно для производителей в новом тарифе Sadales tīkls рост будет самым быстрым - на 570%. В свою очередь, если производитель сможет подключиться по прямой к линии высокого напряжения, расходы будут значительно ниже.
Исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетики и энергоносителей Гунарс Валдманис отметил, что для отдельных подключенных к Sadales tīkls производителей новые тарифы могут составить даже более 10% оборота: "Это очень важное влияние, и это должно быть признано довольно существенной угрозой привлекательности проектов, экономическому обоснованию проектов. Поэтому я действительно хочу подчеркнуть, что здесь очень большая основание, все-таки стремиться двум операторам согласовать свою политику в отношении производителей".
Новыми тарифами обеспокоены и домохозяйства, которые установили солнечные панели. Эксперты отмечают, что панели напрямую не влияют на расходы. Однако в невыгодную ситуацию поставлены те, кто увеличил мощность подключения с целью получения большей государственной поддержки. Например, максимальные 4000 евро за установку панелей можно получить только при подключении 32 ампера. Для панелей такое мощное и дорогое подключение не требуется.
Представитель Sadales tīkls Янсонс рассказывает, что требования по мощным подключениям на самом деле предназначены, чтобы уменьшить желание использовать максимальную поддержку и мощности хватило бы для всех желающих. Однако статистика показывает, что эффект может быть противоположным.
Около 720 домохозяйств в этом году после установки панелей увеличили мощность своего подключения, возможно, именно из-за условий государственной поддержки. По данным потребления, Sadales tīkls делает вывод, что две трети этих мощностей можно сократить спокойно. Однако программа поддержки солнечных панелей не позволяет делать это пять лет, иначе поддержку надо будет вернуть. Sadales tīkls теперь выступает за то, что условие должно быть изменено: "У нас возникают проблемы, если сосед хочет новое подключение, а мощности в сети будто заняты, но они не используются, и нам нужно притягивать к соседу новую линию. Поэтому мы сами на самом деле не рады тому результату, какой получился, так что мы очень готовы идти и говорить, менять [условия]", - сказал руководитель предприятия Сандис Янсонс.
Министр экономики Илзе Индриксоне согласилась, что получателям поддержки солнечных панелей следует разрешить уменьшить мощность, и поэтому министерство в настоящее время готовит поправки к программе поддержки.
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