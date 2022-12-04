Домохозяйствам угрожает самая высокая цена подключения электричества в Балтии

Министр экономики Илзе Индриксоне, тем временем, называет несколько возможностей, как рост тарифов можно затормозить. Во-первых, цена электричества, с момента подачи проекта тарифа, снизилась. Можно также продлить срок тарифа, что выровнит высокую стоимость. Еще министр обещает продвинуть в правительстве решение, которым поручено оценить возможность фактически списать накопленные на предприятиях убытки. Это потенциально позволило бы из тарифа исключить несколько десятков миллионов евро, однако такое решение существенно ухудшит финансовые показатели обоих предприятий.

Особенно рискованно это было бы в случае Augstsprieguma tīkls, поскольку он начал привлекать к проектам частных инвесторов, доверие которых к предприятию могло бы исчезнуть: "Этот риск должен быть оценен, и именно поэтому может быть различная ситуация с Augstsprieguma tīkls и Sadales tīkls, и должны оцениваться эти риски. Но, конечно, можно подчеркнуть, что именно в управлении предприятием также есть многое, что нужно сделать. Очень большой ожидается рост и в разделе вознаграждения Augstsprieguma tīkls", - сказала Индриксоне.

В сводке по проекту тарифа Augstsprieguma tīkls указано, что расходы персонала в следующем году будут на четверть больше, так как зарплаты следуют за инфляцией. Это предусмотрено договором, заключенным с профсоюзом Enerģija. Также необходимы несколько новых сотрудников для проекта синхронизации и кибербезопасности. Председатель правления компании Гунта Екабсоне рассказывает, что сейчас с профсоюзом идут переговоры. Однако она подчеркивает, что сейчас особенно необходимы компетентные специалисты, которым соответственно платят: "Мы - критическая инфраструктура в стране, и нам действительно нужно поддерживать заботу, чтобы наши эксперты были на месте и выполняли свою работу. У Augstsprieguma tīkls есть такая специфика, что очень много специалистов, которым нужно семь, восемь и даже десять лет, чтобы они освоили свои навыки".