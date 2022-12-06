Правительство во вторник, 6 декабря, приняло решение об отмене со следующего года чековой лотереи, поддержав законопроект "Поправка к закону о чековой лотерее".
Правительство решило прекратить чековую лотерею с 2023 года
В подготовленной Министерством финансов аннотации к законопроекту говорится, что эффективность чековой лотереи подвергалась анализу ежегодно с момента ее внедрения. Оценивая выгоды от проведения чековой лотереи, а также на основании оценки критериев эффективности и анализа использования средств государственного бюджета, Министерство финансов пришло к выводу, что на начальном этапе чековую лотерею можно было оценить как эффективный инструмент в работе Службы государственных доходов (VID) и в сфере сокращения теневой экономики, способствовавший формированию у покупателей привычки ежедневно запрашивать документы, удостоверяющие сделку, что положительно сказалось на доходах в государственный бюджет.
Законопроект призван определить порядок завершения процесса чековой лотереи. Эффективность чековой лотереи полностью зависит от активного участия в ней населения, а динамика и прогнозы показателей участия свидетельствуют о необходимости пересмотра организации чековой лотереи в будущем. Поскольку интерес населения к розыгрышам чековой лотереи снижается, продолжать ее было бы нецелесообразно, поэтому необходимо своевременно предотвратить риск негативного влияния расходов на организацию чековой лотереи на государственный бюджет, считают в Минфине.
Законопроект должен вступить в силу 1 января 2023 года. Чековая лотерея, организованная VID, завершится ежегодным розыгрышем чеков 2022 года, который состоится в феврале 2023 года.
Чеки можно подавать до 5 января 2023 года, таким образом, последний розыгрыш декабрьских чеков состоится в январе, а информация о выигравших чеках будет опубликована на сайте чековой лотереи в воскресенье второй недели января.
В свою очередь, в феврале будет организована ежегодная лотерея, а информация о выигрышных чеках в ежегодной лотерее будет опубликована в воскресенье третьей недели февраля 2023 года. Игрок, чей именной чек будет признан выигравшим, сможет подать заявку на получение денежного приза или дополнительного приза в течение 30 дней с момента публикации результатов розыгрыша. Розыгрыш чеков 2022 года станет финалом проектного цикла чековой лотереи.
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