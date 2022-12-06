Правительство решило прекратить чековую лотерею с 2023 года

В подготовленной Министерством финансов аннотации к законопроекту говорится, что эффективность чековой лотереи подвергалась анализу ежегодно с момента ее внедрения. Оценивая выгоды от проведения чековой лотереи, а также на основании оценки критериев эффективности и анализа использования средств государственного бюджета, Министерство финансов пришло к выводу, что на начальном этапе чековую лотерею можно было оценить как эффективный инструмент в работе Службы государственных доходов (VID) и в сфере сокращения теневой экономики, способствовавший формированию у покупателей привычки ежедневно запрашивать документы, удостоверяющие сделку, что положительно сказалось на доходах в государственный бюджет.