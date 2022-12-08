Азбука здоровья: как технологии могут вам помочь?

«Благодаря наличию в новых Huawei Watch D модуля датчика электрокардиограммы сердца устройство ведет непрерывный мониторинг сердечной деятельности, поэтому, как только будут замечены изменения частоты пульса или работы сердца владельца, он получит уведомление о необходимости проверить ЭКГ при помощи встроенной в смарт-часы технологии ЭКГ. Смарт-часы также поддерживают хранение данных ЭКГ, чтобы наблюдать за изменениями в долгосрочной перспективе и быстрее реагировать на существенные изменения здоровья», – рассказал эксперт.

Стресс и расстройства сна остаются в прошлом

Повышенная нагрузка на работе, различные повседневные ситуации и обязанности нередко являются одними из факторов стресса. Чрезмерный стресс может повлиять и на другие показатели здоровья, тем самым ухудшая качество сна, энергичность в течение дня и концентрацию. Наблюдая за своими показателями стресса и качества сна, вам будет легче распознать основные причины и устранить их воздействие в долгосрочной перспективе.