Работа, стресс, нарушения сна и разные повседневные факторы нередко влияют на наше здоровье и общее самочувствие, поэтому все более востребованными становятся различные решения для удобного контроля показателей здоровья. Один из наиболее популярных инструментов – смарт-часы, обладающие большим современным набором функций, поддерживающих владельца во всех обычных делах, поэтому эксперт технологического предприятия рассказал о наиболее актуальных на данный момент технологиях контроля здоровья в новых смарт-часах Huawei Watch D, которые могут пригодиться и вам.
Азбука здоровья: как технологии могут вам помочь?
Модернизированное измерение кровяного давления
Внезапные изменения самочувствия могут сигнализировать об изменениях показателей здоровья. Тело человека – словно механические часы, где каждая деталь отвечает за деятельность других важных участков, поэтому все они заслуживают особого внимания. Один из наиболее известных показателей здоровья – кровяное давление, способное вызвать такие изменения самочувствия, как, например, усталость, головная боль, головокружение и нервозность.
«Реагируя на растущее стремление пользователей следить за своими показателями здоровья, компания Huawei создала первые смарт-часы – Huawei Watch D, демонстрирующие показания кровяного давления в реальном времени. Особенную точность показателей кровяного давления обеспечивает передовая аппаратура, оснащенная высокоточным датчиком давления с погрешностью всего +/- 3 мм рт. ст., тем самым обеспечивая равноценные показатели с традиционным инструментом измерения кровяного давления. В часах также можно установить регулярные уведомления, например, в определенное время суток, чтобы наблюдать за изменениями показателей в долгосрочной перспективе», – пояснил Микус Тиллерс (Mikus Tillers), руководитель отдела по обучению продукции Huawei.
Следите за своим сердцем
Нарушения сердечной деятельности могут проявляться по-разному и свидетельствовать о ранних стадиях различных заболеваний сердца, например, атеросклероза, аритмии и фибрилляции предсердий.
«Благодаря наличию в новых Huawei Watch D модуля датчика электрокардиограммы сердца устройство ведет непрерывный мониторинг сердечной деятельности, поэтому, как только будут замечены изменения частоты пульса или работы сердца владельца, он получит уведомление о необходимости проверить ЭКГ при помощи встроенной в смарт-часы технологии ЭКГ. Смарт-часы также поддерживают хранение данных ЭКГ, чтобы наблюдать за изменениями в долгосрочной перспективе и быстрее реагировать на существенные изменения здоровья», – рассказал эксперт.
Стресс и расстройства сна остаются в прошлом
Повышенная нагрузка на работе, различные повседневные ситуации и обязанности нередко являются одними из факторов стресса. Чрезмерный стресс может повлиять и на другие показатели здоровья, тем самым ухудшая качество сна, энергичность в течение дня и концентрацию. Наблюдая за своими показателями стресса и качества сна, вам будет легче распознать основные причины и устранить их воздействие в долгосрочной перспективе.
«Анализируя одновременно несколько показателей здоровья, новые смарт-часы реагируют на изменения стресса своего владельца и дают ценные рекомендации по снижению уровня стресса и его влияния на общие показатели здоровья. Аналогичная технология используется в функции мониторинга сна, которая надзирает за качеством сна человека и анализирует, насколько глубоким был сон на протяжении всей ночи, чтобы отреагировать на изменения уровня энергии и давать научно обоснованные советы как для изменения нагрузки на тренировках, так и для улучшения качества сна следующей ночью», – подчеркнул М. Тиллерс.