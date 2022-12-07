Видео ⟩ "Энергоресурсы очень дорогие": в этом году катка у "Лидо" не будет

В Латвию пришла зима, и рижане задаются вопросом о возможности покататься на коньках. Привычные и популярные места для катания на коньках - возле Дома конгрессов и в комплексе отдыха "Лидо" на улице Краста вообще не планируют начинать работу в этом году, сообщает программа TV3 Bez Tabu.