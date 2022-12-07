В Латвию пришла зима, и рижане задаются вопросом о возможности покататься на коньках. Привычные и популярные места для катания на коньках - возле Дома конгрессов и в комплексе отдыха "Лидо" на улице Краста вообще не планируют начинать работу в этом году, сообщает программа TV3 Bez Tabu.
Видео ⟩ "Энергоресурсы очень дорогие": в этом году катка у "Лидо" не будет
"Энергоресурсы очень дорогие": в этом году катка у "Лидо" не будет
"В этом сезоне его вообще не будет. Энергоресурсы очень дорогие, билеты на каток стоили бы слишком много", - говорит сотрудник комплекса отдыха "Лидо".
Рижская дума планирует в этом сезоне организовать один каток - в Пурвциеме, возле 84-й средней школы. В настоящее время подготовка еще идет. Ожидается, что он будет открыт для посетителей в четверг, 8 ноября.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)
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