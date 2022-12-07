Ср, 7.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Видео ⟩ "Энергоресурсы очень дорогие": в этом году катка у "Лидо" не будет

rus.tvnet.lv
"Энергоресурсы очень дорогие": в этом году катка у "Лидо" не будет
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Каток. Иллюстративное фото
Каток. Иллюстративное фото Фото: DimaBerlin/Shutterstock

В Латвию пришла зима, и рижане задаются вопросом о возможности покататься на коньках. Привычные и популярные места для катания на коньках - возле Дома конгрессов и в комплексе отдыха "Лидо" на улице Краста вообще не планируют начинать работу в этом году, сообщает программа TV3 Bez Tabu.

"В этом сезоне его вообще не будет. Энергоресурсы очень дорогие, билеты на каток стоили бы слишком много", - говорит сотрудник комплекса отдыха "Лидо".

Рижская дума планирует в этом сезоне организовать один каток - в Пурвциеме, возле 84-й средней школы. В настоящее время подготовка еще идет. Ожидается, что он будет открыт для посетителей в четверг, 8 ноября.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх