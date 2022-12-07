2022 год ознаменовался рекордно высокой инфляцией. Экономика циклична, и это как правило - если показатель растет, то в какой-то момент он должен упасть. Можно ли ожидать снижения инфляции в ближайшее время? Это прокомментировал Главный экономист Европейского центрального банка Филип Ричард Лейн в интервью сайту Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Эксперт: вероятна очередная волна инфляции
Пока рано говорить о том, что инфляция в еврозоне достигла пика, но надежнее сказать, что "мы очень близки к этому".
"Сказать, достигли ли мы уже пика или он наступит в начале 2023 года, неясно. Основная неопределенность заключается в том, что мы видим большую уязвимость цен на газ. Во многих странах цены на потребительские товары значительно изменились, а в других резко выросли цены на коммунальные услуги. Принимая это во внимание, я не исключаю, что в начале следующего года может быть очередная волна инфляции.
Однако, как только мы переживем первые месяцы 2023 года, мы должны увидеть значительное снижение инфляции весной или летом. Так что нам понадобится некоторое время, чтобы вернуться к 2% инфляции", - считает эксперт.
В следующем году инфляция ожидается на уровне 6-7%, но есть вероятность, что она может быть ниже.
Базовая инфляция может вырасти в ближайшее время, так как многие отрасли экономики, такие как туризм и транспорт, в настоящее время активно используют энергию. С каждым повышением цен на энергоресурсы поставщики услуг этих секторов также вынуждены повышать цены на свои услуги и товары.
"Второй фактор - рост спроса в последние полгода, что характерно после снятия ограничений из-за пандемии Covid-19. В следующем году этот фактор будет играть незначительную роль, так как фаза открытия экономики завершена, и мы наблюдаем тенденции "нормального времени". Следует учитывать, что повышение заработной платы также вызовет определенный рост затрат для экономики", - сказал Лейн.
ЕЦБ стремится вернуть инфляцию к 2%, что может произойти примерно в 2025 году. Лейн признает, что именно поэтому процентные ставки были повышены. Это должно снизить инфляцию, однако повышение процентных ставок не оказывает непосредственного влияния на инфляцию.
"Мы почувствуем это в течение двух лет, сначала за счет снижения спроса и снижения покупательной способности. Таким образом, базовая инфляция должна с каждым годом снижаться. Мы также считаем, что рост цен на энергоносители не будет в каждый последующий год таким высоким, как сейчас.
Однако мы полагаем, что вторая волна инфляции возможна. Многие отрасли экономики вынуждены повышать цены, потому что их издержки выросли.
Уровень жизни многих работников снизился, поэтому мы ожидаем, что заработная плата вырастет как в 2024, так и в 2025 году. А рост заработной платы будет означать рост цен. Так что нам придется набраться терпения, прежде чем мы вернемся к нормальной инфляции. Эффект второй волны инфляции будет ощущаться уже во второй половине следующего года и в 2024 году", - говорит Лейн.
Повышение процентных ставок, которое осуществляется с июля, считается осторожным шагом. Конечно, очень важно регулярно пересматривать процентные ставки и повышать их, когда это необходимо, и снижать, когда это возможно.
"Многое уже сделано, но в следующем году нам также надо будет повышать процентные ставки", - сказал эксперт.
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