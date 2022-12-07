Эксперт: вероятна очередная волна инфляции

"Второй фактор - рост спроса в последние полгода, что характерно после снятия ограничений из-за пандемии Covid-19. В следующем году этот фактор будет играть незначительную роль, так как фаза открытия экономики завершена, и мы наблюдаем тенденции "нормального времени". Следует учитывать, что повышение заработной платы также вызовет определенный рост затрат для экономики", - сказал Лейн.

ЕЦБ стремится вернуть инфляцию к 2%, что может произойти примерно в 2025 году. Лейн признает, что именно поэтому процентные ставки были повышены. Это должно снизить инфляцию, однако повышение процентных ставок не оказывает непосредственного влияния на инфляцию.

"Мы почувствуем это в течение двух лет, сначала за счет снижения спроса и снижения покупательной способности. Таким образом, базовая инфляция должна с каждым годом снижаться. Мы также считаем, что рост цен на энергоносители не будет в каждый последующий год таким высоким, как сейчас.

Однако мы полагаем, что вторая волна инфляции возможна. Многие отрасли экономики вынуждены повышать цены, потому что их издержки выросли.

Уровень жизни многих работников снизился, поэтому мы ожидаем, что заработная плата вырастет как в 2024, так и в 2025 году. А рост заработной платы будет означать рост цен. Так что нам придется набраться терпения, прежде чем мы вернемся к нормальной инфляции. Эффект второй волны инфляции будет ощущаться уже во второй половине следующего года и в 2024 году", - говорит Лейн.

Повышение процентных ставок, которое осуществляется с июля, считается осторожным шагом. Конечно, очень важно регулярно пересматривать процентные ставки и повышать их, когда это необходимо, и снижать, когда это возможно.

"Многое уже сделано, но в следующем году нам также надо будет повышать процентные ставки", - сказал эксперт.