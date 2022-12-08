Новое руководство думы Талсинского края обещало снизить себе зарплаты на 20%, и в среду, 7 декабря, такое решение было принято. Подобная ситуация наблюдается и в других самоуправлениях Курземе, где снизили зарплаты депутатов, несмотря на инфляцию, сообщает передача Dienas ziņas Латвийского телевидения.
Передача: Почему депутаты Талсинского края снизили себе зарплаты на 20%
Зарплаты руководства Талсинского края попали "под лупу" в прошлом году, когда зарплаты руководителей комитетов были увеличены на 450%. В свою очередь зарплата руководителя думы выросла с 2420 евро до почти 4000 евро.
Однако в среду, 7 декабря, депутаты приняли решение о снижении зарплат на 20% именно для руководства думы.
Избранная месяц назад председатель думы Талсинского края Эва Карклиня отмечает, что сначала "нужно сделать работу и только потом думать об увеличении зарплат". "Когда получим первые ордена за хорошую работу, тогда и поговорим", - добавила она.
Если сейчас зарплаты будут снижены на 20%, то в будущем году это не будет столь ощутимо, так как увеличится установленная в стране базовая зарплата для избранных лиц, пояснила LTV представитель думы Талсинского края. Кроме того, каждое самоуправление выбирает коэффициент, который добавляют к этой базовой зарплате.
В Талси коэффициент снизили с 3,64 до 2,91. Например, сейчас базовая зарплата составляет 1058 евро, соответственно, руководители самоуправления получат 3078 евро. В свою очередь в будущем году базовая зарплата вырастет до 1137 евро, а значит зарплата - до 3308 евро.
Если бы коэффициент не изменили, то зарплата председателя думы Талсинского края превысила бы четыре тысячи евро.
Заместитель председателя думы Алдис Пинкенс указал, что сейчас нужно и экономить. Несмотря на то, что год назад у него была уверенность, что зарплаты депутатам поднимать нужно, "чтобы они соответсвовали вообще происходящим вещам в стране".
Вопрос о зарплате депутатов в данный момент актуален и в других местах в Курземе.
Например, в Лиепае под влиянием инфляции планируется увеличить зарплату всем работающим в самоуправлении, за исключением председателя думы и его заместителя.
У председателя думы, как отметила представитель Лиепайской думы Зита Лаздане, зарплата фиксированная - 3195 евро до уплаты налогов.
Так что изменения в будущем году коснутся специалистов, а не председателя думы, замесителей и депутатов, у которых зарплата не изменится, пояснила Лаздане.
В свою очередь в Кулдиге увеличение минимальной зарплаты на 24% окажет большое влияние на зарплаты в политике. Это позволит создать конкурентоспособную зарплату в политике самоуправления, увеличив зарплаты работников в среднем на 10%.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!