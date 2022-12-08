Передача: Почему депутаты Талсинского края снизили себе зарплаты на 20%

Зарплаты руководства Талсинского края попали "под лупу" в прошлом году, когда зарплаты руководителей комитетов были увеличены на 450%. В свою очередь зарплата руководителя думы выросла с 2420 евро до почти 4000 евро.

Однако в среду, 7 декабря, депутаты приняли решение о снижении зарплат на 20% именно для руководства думы.

Избранная месяц назад председатель думы Талсинского края Эва Карклиня отмечает, что сначала "нужно сделать работу и только потом думать об увеличении зарплат". "Когда получим первые ордена за хорошую работу, тогда и поговорим", - добавила она.

Если сейчас зарплаты будут снижены на 20%, то в будущем году это не будет столь ощутимо, так как увеличится установленная в стране базовая зарплата для избранных лиц, пояснила LTV представитель думы Талсинского края. Кроме того, каждое самоуправление выбирает коэффициент, который добавляют к этой базовой зарплате.