Потребительские цены в Латвии в ноябре этого года по сравнению с октябрем выросли на 1,1%, а за год - в ноябре текущего года по сравнению с ноябрем 2021 года - на 21,8%, таким образом, годовая инфляция осталась на том же уровне, что и месяцем ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Годовая инфляция в Латвии в ноябре - 21,8%. Что подорожало больше всего?
При этом средний за год уровень потребительских цен по сравнению с предыдущими 12 месяцами в ноябре вырос на 16,2%.
Наиболее существенное влияние на рост уровня цен в ноябре 2022 года по сравнению с октябрем оказали продукты питания и безалкогольные напитки (0,4 процентных пункта), товары и услуги, связанные с жильем (0,2 п. п.), группа различных товаров и услуг (0,2 п. п.), товары для обустройства жилья (0,1 п. п.).
За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки поднялись на 1,5%.
Наиболее существенно подорожали хлеб (+3%) и кондитерские изделия (+3,7%). Также выросли цены на свежие овощи (+3,3%), вяленое, соленое или копченое мясо (+2,5%). Подорожали молочные продукты (+3%), что в основном связано с завершением периода скидок на сметану. Дороже стали молоко (+2,9%), яйца (+4,1%), сахар (+4,8%), свежая или охлажденная рыба (+7,9%), соусы и приправы (+7,1%), йогурт (+2,5%), консервированная или переработанная рыба и морепродукты (+2,8%).
В результате завершения акций в течение месяца выросли цены на сыр и творог (+0,7%), а также сливочное масло (+2,4%). Подорожали кофе (+0,8%), мясные продукты (+1,7%), вяленая, копченая или соленая рыба (+7,3%).
При этом наиболее значительное падение цен в группе продуктов питания и безалкогольных напитков пришлось на свинину (-1,7%) и мясо домашних птиц (-1,2%). В период акций подешевели также растительное масло (-4%), фруктовые и овощные соки (-3,1%), а также картофель (-3,3%).
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц вырос на 1,1%. Наиболее значительный рост цен в этой группе в течение месяца был на тепловую энергию. Электричество, водоснабжение и канализация также подорожали. При этом стала дешевле аренда жилья.
В группе связи цены выросли в среднем на 2,4% за месяц. Стали дороже услуги мобильной связи и доступа в интернет.
В группе различных товаров и услуг цены выросли на 3,2%. В результате окончания акций подорожали средства личной гигиены и косметика.
В остальных группах потребления наиболее значительный рост цен за месяц наблюдался в категории дизельного топлива (+1,2%), услуг ресторанов и кафе, на пиво, запасные части и аксессуары для личного автотранспорта, услуги быстрого питания. При этом снизились цены на бензин (-0,9%), обувь, гостиничные услуги и крепкие алкогольные напитки.
Наибольшее влияние на прирост среднего уровня потребительских цен в ноябре 2022 года по сравнению с ноябрем 2021 года оказали товары и услуги, связанные с жильем (7,5 п. п.), продукты питания и безалкогольные напитки (7,5 п. п.), товары и услуги, связанные с транспортом (2,5 п. п.), группа различных товаров и услуг (0,9 п. п.), а также услуги гостиниц и ресторанов (0,7 п. п.).
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 29,5%.
Наиболее существенное влияние на рост среднего уровня цен в группе оказали хлеб (+39,3%), кондитерские изделия (+28,3%), мука и прочие крупы (+53,6%), макаронные изделия (+31,9%), рис (+35,2%), сухие завтраки (+20,9%). Дороже стали сыр и творог (+37,2%), молочные продукты (+37,6%), молоко (+43,2%), сливочное масло (+37,2%), яйца (+20,2%), йогурт (+19,2%). Выросли цены на вяленое, соленое или копченое мясо (+23,9%), мясо домашних птиц (+40,6%), свинину (+22%), мясные продукты (+23,6%) и говядину (+36,5%).
За год также выросли цены на кофе (+33%), свежие овощи (+22,7%), свежие фрукты (+20%), сахар (+82,6%), консервированную или переработанную рыбу и морепродукты (+30,6%), мороженое (+22,2%), шоколада (+19,7%), растительное масло (+34,4%), соусы и приправы (+45,1%), фруктовые и овощные соки (+17,1%). Подорожали варенье и мед (+23,1%), сладости (+27,9%), замороженная рыба (+37,4%), безалкогольные напитки (+20,7%), соль и специи (+35,7%), свежая или охлажденная рыба (+20,8%), сушеные, консервированные или переработанные овощи (+20,6%), готовые к употреблению продукты (+28,4%), сухофрукты и орехи (+20,2%), маргарин (+31,9%), чипсы (+35,6%), оливковое масло (+17%), вяленая, копченая или соленая рыба (+19,8%), а также чай (+14,8%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год увеличился на 6,2%. Цены на алкогольные напитки выросли на 7,1%: за год подорожали крепкие спиртные напитки, пиво и вино, а цены на табачные изделия увеличились в среднем на 4,7%.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год увеличился на 44,4%. В течение года наиболее значительный рост цен произошел на тепловую энергию, твердое топливо, природный газ и электроэнергию. Подорожали услуги водоснабжения, канализации, вывоза мусора, материалы для содержания и ремонта жилья, услуги по содержанию и ремонту жилья, а также услуги по управлению жилищным фондом. При этом снизились цены на аренду жилья.
В группе здравоохранения средний уровень цен за год увеличился на 9,1%. Подорожали стоматологические услуги, фармацевтическая продукция, услуги врачей-специалистов, очки и контактные линзы, услуги лабораторий для проведения медицинских анализов и радиологических центров.
Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год выросли на 18,2%, что обусловлено ростом цен на топливо на 28,4%. Дизельное топливо стало дороже на 38,7%, бензин - на 17,5%, автогаз - на 7,5%. Повышение цен произошло на техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, запасные части и аксессуары для личного автотранспорта, автомобили с пробегом, автомобильные пассажирские перевозки, новые автомобили, а также пассажирские авиаперевозки.
Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, выросли за год на 8,8%. В течение года выросли цены на корма для животных, услуги досуга и спорта, канцтовары и принадлежности для рисования, комплексные услуги досуга, абонентская плата за телевидение, цветы, а также газеты и журналы.
Средний уровень цен на ресторанно-гостиничные услуги за год увеличился на 19,2%. Подорожали услуги общественного питания, в том числе услуги ресторанов и кафе - на 17,4%, услуги столовых - на 19% и услуги быстрого питания - на 19,3%. Услуги гостиниц также стали дороже.
В других группах потребления наиболее значительный рост цен в течение года был на одежду, телекоммуникационные услуги и обувь.
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