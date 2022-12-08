Годовая инфляция в Латвии в ноябре - 21,8%. Что подорожало больше всего?

За год также выросли цены на кофе (+33%), свежие овощи (+22,7%), свежие фрукты (+20%), сахар (+82,6%), консервированную или переработанную рыбу и морепродукты (+30,6%), мороженое (+22,2%), шоколада (+19,7%), растительное масло (+34,4%), соусы и приправы (+45,1%), фруктовые и овощные соки (+17,1%). Подорожали варенье и мед (+23,1%), сладости (+27,9%), замороженная рыба (+37,4%), безалкогольные напитки (+20,7%), соль и специи (+35,7%), свежая или охлажденная рыба (+20,8%), сушеные, консервированные или переработанные овощи (+20,6%), готовые к употреблению продукты (+28,4%), сухофрукты и орехи (+20,2%), маргарин (+31,9%), чипсы (+35,6%), оливковое масло (+17%), вяленая, копченая или соленая рыба (+19,8%), а также чай (+14,8%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год увеличился на 6,2%. Цены на алкогольные напитки выросли на 7,1%: за год подорожали крепкие спиртные напитки, пиво и вино, а цены на табачные изделия увеличились в среднем на 4,7%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год увеличился на 44,4%. В течение года наиболее значительный рост цен произошел на тепловую энергию, твердое топливо, природный газ и электроэнергию. Подорожали услуги водоснабжения, канализации, вывоза мусора, материалы для содержания и ремонта жилья, услуги по содержанию и ремонту жилья, а также услуги по управлению жилищным фондом. При этом снизились цены на аренду жилья.

В группе здравоохранения средний уровень цен за год увеличился на 9,1%. Подорожали стоматологические услуги, фармацевтическая продукция, услуги врачей-специалистов, очки и контактные линзы, услуги лабораторий для проведения медицинских анализов и радиологических центров.