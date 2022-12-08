VID напоминает, что Дедам Морозам тоже нужно зарегистрироваться

Официальная сделка также является гарантом для потребителей в случаях, если мероприятие не произойдет.

Актер Айнар Ашакс становится Дедом Морозом уже 40 лет. Последние два декабря были более спокойными, но в этом году спрос увеличился. Деда Мороза зовут не только на корпоративные мероприятия, но и на базу военнослужащих, в детские сады и на частные мероприятия.

"Предыдущее время было тихим, больше работали по улицам, в детских садах тоже проходили мероприятия за окном. В этом году все вернулись в помещения. И это безумное время пережили, когда была пандемия, и все мы можем встретиться вместе внутри", - говорит актер, руководитель мероприятий Айнар Ашакс.

Актер упомянул, что когда-то было только несколько рекламных стендов и газет, где можно было рекламироваться. Теперь социальные сети полны всевозможных объявлений аниматоров.