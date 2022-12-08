По сравнению с прошлыми годами пандемии Covid-19, в этом году те, кто превращается в Дедов Морозов и других персонажей, трудятся гораздо больше. Начались и другие предпраздничные мероприятия. В то же время Служба государственных доходов (VID) в пределах возможностей мониторит объявления аниматоров, указывая, что любой аниматор должен зарегистрировать хозяйственную деятельность, сообщают ReTV Ziņas.
VID напоминает, что Дедам Морозам тоже нужно зарегистрироваться
Официальная сделка также является гарантом для потребителей в случаях, если мероприятие не произойдет.
Актер Айнар Ашакс становится Дедом Морозом уже 40 лет. Последние два декабря были более спокойными, но в этом году спрос увеличился. Деда Мороза зовут не только на корпоративные мероприятия, но и на базу военнослужащих, в детские сады и на частные мероприятия.
"Предыдущее время было тихим, больше работали по улицам, в детских садах тоже проходили мероприятия за окном. В этом году все вернулись в помещения. И это безумное время пережили, когда была пандемия, и все мы можем встретиться вместе внутри", - говорит актер, руководитель мероприятий Айнар Ашакс.
Актер упомянул, что когда-то было только несколько рекламных стендов и газет, где можно было рекламироваться. Теперь социальные сети полны всевозможных объявлений аниматоров.
"VID следует за временем и также осуществляет мониторинг этих объявлений. Полагаться на то, что ничего не случится, нельзя. Аниматор должен быть ответственным за уплату налогов, об этом надо думать уже вовремя. Во всех случаях законодатель определил зарегистрировать хозяйственную деятельность до ее начала", - заявила представитель налогового управления VID Сандра Подниеце.
Аниматор может зарегистрироваться в качестве самозанятого лица, быть налогоплательщиком микропредприятия или действовать при регистрации счета доходов хозяйственной деятельности VID, в котором уплата налогов производится автоматически. В то же время представитель Центра защиты прав потребителей Санта Гертмане указывает, что есть аниматоры, которые требуют предоплату за мероприятие. Поэтому особенно важно заключить официальную сделку.
"В любой сделке, которая не заключается официально, не существует прав потребителей. Нельзя доказать, что кто-то заплатил кому-то, заказал и не получил. Если нет прав потребителей, то нельзя жаловаться, если услуга не качественная, в худшем случае можно остаться и без услуги, и без денег".
Такие детали мероприятия, как содержание подарков, место, время проведения и праздничные образы должны быть оговорены в заключенном договоре с аниматором, чтобы позже гости не разочаровались. Актер Айнар Ашакс еще упомянул, что Дед Мороз должен строго соблюдать кодекс аниматора, затем его уже будут советовать по рекомендациям.
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