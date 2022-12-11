Сегодня и завтра в общественном транспорте Риги действуют "снежные билеты"

Такое решение было принято в связи с прогнозами метеорологов по поводу ожидаемой метели, чтобы снизить интенсивность дорожного движения во время снегопада и после него, облегчив таким образом работу техники по содержанию улиц.

В понедельник и вторник действительным документом для проезда в общественном транспорте будет считаться свидетельство о регистрации легкового транспортного средства или технический паспорт, который необходимо предъявлять только при контроле, но не водителю транспортного средства.

Этой возможностью может воспользоваться любое совершеннолетнее лицо, водительские права при этом иметь при себе не обязательно. Техпаспорт подтверждает, что конкретное транспортное средство в данный момент не принимает участие в дорожном движении, что является целью самоуправления.

Решение о дальнейшем введении "снежных билетов" будет принято в зависимости от метеорологических прогнозов, поэтому самоуправление призывает следить за информацией в соцсетях, на портале riga.lv и в СМИ.