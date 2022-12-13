Не только высокая цена: предупреждают о возможных ограничениях электроснабжения

Sadales tīkls призывает потребителей в пределах возможностей экономить электроэнергию в пиковые часы потребления - обычно это с 8:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00.

"На этой неделе в Северной Европе станет холоднее, и это будет первым зимним вызовом для энергосистемы. Напряженная ситуация образовалась на юге Швеции и в Финляндии, где растущее потребление совмещается с недоступностью отдельных атомных электростанций.

Ситуация в Балтии сравнительно хороша, но возможный дефицит мощностей электроснабжения в Швеции и Финляндии, из которых страны Балтии получают электроэнергию, может повлиять на энергосистему Балтии", - отмечает член правления Augstsprieguma tīkls Гатис Юнгханс, ссылаясь на анализ общего регионального координационного центра операторов системы передачи стран Балтии.

В Швеции с 9 до 18 декабря на ремонте находится атомная электростанция Oskarshamn 3 мощностью в 1400 MW. Более длительное отключение из-за ремонта - до 23 февраля следующего года - планируется также на атомной электростанции Ringhals 4 мощностью в 1130 MW.

В Финляндии запуск новой атомной электростанции Olkiluoto 3 мощностью в 1600 MW перенесен на февраль 2023 года.

В свою очередь, большая часть крупных электростанций в энергосистеме Балтии находится в рабочей готовности, и все промежуточные соединения со Скандинавией и Польшей работают. В Латвии все рижские ТЭЦ работают с максимальной мощностью. Ситуацию улучшает также то обстоятельство, что пиковое потребление в Балтии в это время на 10% ниже, чем в 2021 году.