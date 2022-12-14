В общей сложности против Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя и бывшего главы обанкротившейся криптобиржи FTX, выдвинуто восемь обвинений. Если его признают виновным по всем этим пунктам обвинения, ему грозит до 115 лет тюрьмы, сообщает Time.
Бывшему главе криптобиржи FTX грозит до 115 лет тюрьмы
30-летний бизнесмен попал на скамью подсудимых, и ставки высоки - он может провести остаток жизни за решеткой, если суд признает его виновным по предъявленным обвинениям.
"Есть ощущение, что он [Бэнкман-Фрид] должен готовиться к очень серьезному тюремному заключению", - говорит его адвокат. Он прогнозирует, что бывший глава FTX может быть приговорен в лучшем случае к десяти годам лишения свободы.
Бэнкман-Фрид обвиняется в обмане клиентов и кредиторов, а также в сговоре с целью совершения мошенничества с активами и ценными бумагами. Крое того, ему предъявлено обвинение в отмывании денег и нарушении закона о финансировании политических кампаний.
Одно только мошенничество наказывается 20 годами тюрьмы. Утверждается, что Бэнкман-Фрид обманывал как клиентов, так и инвесторов, отмывая миллиарды долларов через другие свои компании, такие как Alameda Research, которая в значительной степени ответственна за крах FTX.
Бизнесмен ушел с поста главы FTX в ноябре, когда компания начала процедуру банкротства. Юристы подсчитали, что компания должна денег более чем миллиону человек и организаций. Компания задолжала 3,1 миллиарда долларов только своим 50 крупнейшим инвесторам.
Отмечается, что расследование продолжается и известная на данный момент информация может быть лишь "верхушкой айсберга". Родители Бенкмана-Фрида, профессора права Стэнфордского университета, собираются сделать все возможное, чтобы защитить своего сына.
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