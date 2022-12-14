Бывшему главе криптобиржи FTX грозит до 115 лет тюрьмы

30-летний бизнесмен попал на скамью подсудимых, и ставки высоки - он может провести остаток жизни за решеткой, если суд признает его виновным по предъявленным обвинениям.

"Есть ощущение, что он [Бэнкман-Фрид] должен готовиться к очень серьезному тюремному заключению", - говорит его адвокат. Он прогнозирует, что бывший глава FTX может быть приговорен в лучшем случае к десяти годам лишения свободы.

Бэнкман-Фрид обвиняется в обмане клиентов и кредиторов, а также в сговоре с целью совершения мошенничества с активами и ценными бумагами. Крое того, ему предъявлено обвинение в отмывании денег и нарушении закона о финансировании политических кампаний.

Одно только мошенничество наказывается 20 годами тюрьмы. Утверждается, что Бэнкман-Фрид обманывал как клиентов, так и инвесторов, отмывая миллиарды долларов через другие свои компании, такие как Alameda Research, которая в значительной степени ответственна за крах FTX.

Бизнесмен ушел с поста главы FTX в ноябре, когда компания начала процедуру банкротства. Юристы подсчитали, что компания должна денег более чем миллиону человек и организаций. Компания задолжала 3,1 миллиарда долларов только своим 50 крупнейшим инвесторам.

Отмечается, что расследование продолжается и известная на данный момент информация может быть лишь "верхушкой айсберга". Родители Бенкмана-Фрида, профессора права Стэнфордского университета, собираются сделать все возможное, чтобы защитить своего сына.