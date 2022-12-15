В Латвии увеличилось количество вакансий. Где нужно больше работников?

В том числе в частном секторе было 15,6 тыс. свободных рабочих мест, что на 600, или на 4,1%, больше, чем в третьем квартале 2021 года, а в общественном - 10,3 тыс. вакансий, что на 1,8 тыс., или на 21%, больше.

Из всех доступных рабочих мест в Латвии (занятых и вакантных) 2,8% были не заняты, в том числе в общественном секторе - 3,5%, в частном - 2,5%.

Среднее количество занятых рабочих мест в стране в третьем квартале по сравнению с тем же периодом 2021 года увеличилось на 17,2 тыс., или на 2%, - до 895,8 тыс. При этом в частном секторе количество занятых рабочих мест выросло на 14,2 тыс., или на 2,4%, в общественном - на 2,9 тыс., или на 1%.

Наибольшая доля вакансий в третьем квартале текущего года пришлась на основную группу специалистов - 4,4%, основную группу квалифицированных рабочих и мастеров - 4,2% и основную группу простых профессий - 3%.

По отраслям наибольшая доля вакансий была в госуправлении - 7,4%. В пределах 3,1-3,4% свободных рабочих мест было в сфере информационно-коммуникационных услуг (3,4%), административно-сервисных услуг (3,4%), водоснабжения, утилизации отходов и санации (3,3%), гостиничных услуг и общепита (3,2%), обрабатывающей промышленности (3,2%), энергетики (3,1%).

Среди регионов во втором квартале 2022 года больше всего вакантных рабочих мест было в Риге - 3,6% (18,3 тыс.), а меньше всего - в Видземе - 1,5% (900).

Как сообщает ЦСУ, среди стран Балтии наибольшая доля вакансий в третьем квартале была в Латвии - 2,8%, в то время как в Эстонии - 2,1%, а в Литве - 1,9%.