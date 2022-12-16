В 2019 году Собор Парижской Богоматери почти полностью был уничтожен в результате пожара. Позднее ученые нашли под полом собора два таинственных свинцовых гроба. Теперь они полностью выкопаны и открыты.
Наконец стало известно, кто лежит в таинственных гробах Собора Парижской Богоматери
Саркофаги были открыты в начале этого года, однако о том, кто в них лежит, было сообщено только сейчас.
В окружении пепла и обломков взору ученых предстали два скелета - останки молодого дворянина и видного священника. Медная пластинка на гробу священника подтверждает, что там лежит религиозный лидер Собора Парижской Богоматери Антуан де ла Порте, умерший в 1710 году.
Принимая во внимание, что де ла Порте помогал развивать всемирно известный собор, он в свое время был очень уважаемой персоной. В Лувре даже выставлен его портрет. Личность второго похороненного - более туманна. Неназванный по имени, похоже, умер в возрасте от 25 до 40 лет и, судя по месту и способу захоронения, он был важным человеком.
Исследовав его кости, ученые выяснили, что он провел жизнь на спине лошади, поэтому ученые назвали его Наездником, пишет Live Science.
⚰️ Deux sarcophages de #NotreDame ont été analysés par des équipes de notre université, du @CHUdeToulouse et de l'@Inrap— UT3 Paul Sabatier (@UT3PaulSabatier) December 9, 2022
🧐 Et ils livrent leurs premiers secrets...https://t.co/ZiEZiihR8c pic.twitter.com/5sffWg2Kbk
В целом, здоровье Наездника было плохим. У него не было почти ни одного зуба, а кости свидетельствуют о ранениях. Его череп был распилен, а грудная клетка открыта, что свидетельствует о том, что в то время это было обычной практикой бальзамирования дворян. Некоторые считают, что он умер от менингита, вызванного туберкулезом.
Для сравнения, состояние здоровья 83-летнего священника на момент смерти было хорошим. В выдающемся состоянии были даже его зубы
Он очевидно о них заботился. Единственным свидетельством болезни был большой палец у него на ноге. Выглядело так, что его коснулась подагра, от которой обычно страдали богатые люди, которые потребляли слишком много мяса, даров моря и алкоголя.
Ученые планируют тщательнее проанализировать останки, чтобы выяснить точнее, что это были за люди и как они жили.
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