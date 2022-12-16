Наконец стало известно, кто лежит в таинственных гробах Собора Парижской Богоматери

В целом, здоровье Наездника было плохим. У него не было почти ни одного зуба, а кости свидетельствуют о ранениях. Его череп был распилен, а грудная клетка открыта, что свидетельствует о том, что в то время это было обычной практикой бальзамирования дворян. Некоторые считают, что он умер от менингита, вызванного туберкулезом.

Для сравнения, состояние здоровья 83-летнего священника на момент смерти было хорошим. В выдающемся состоянии были даже его зубы

Он очевидно о них заботился. Единственным свидетельством болезни был большой палец у него на ноге. Выглядело так, что его коснулась подагра, от которой обычно страдали богатые люди, которые потребляли слишком много мяса, даров моря и алкоголя.

Ученые планируют тщательнее проанализировать останки, чтобы выяснить точнее, что это были за люди и как они жили.