Фото ⟩ В Резекненском крае пожарные спасли лося, провалившегося под лед

VUGD рассказывает, что в четверг, 15 декабря, в озеро Пуша в Резекненском крае в 250 метрах от берега под лед провалился лось.

При помощи специального оборудования спасатели помогли животному выбраться на берег.

Спасатели напоминают: на льду находиться опасно! Его толщина на водоемах неодинакова, и провалиться могут как люди, так и животные. Погодные условия обманчивы - хотя температура воздуха остается минусовой, ледяной покров неравномерный.

Выпавший снег тоже может выглядеть обманчиво, препятствуя образованию льда.

Пожарные призывают наслаждаться зимними радостями на специально созданных катках.