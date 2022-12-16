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Фото ⟩ В Резекненском крае пожарные спасли лося, провалившегося под лед

rus.tvnet.lv
В Резекненском крае пожарные спасли лося, провалившегося под лед
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Фото: Facebook/Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) на своей странице в Facebook поделилась историей, как спасатели помогли освободиться лосю, застрявшему в обледеневшем озере. 

VUGD рассказывает, что в четверг, 15 декабря, в озеро Пуша в Резекненском крае в 250 метрах от берега под лед провалился лось.

При помощи специального оборудования спасатели помогли животному выбраться на берег. 

Спасатели напоминают: на льду находиться опасно! Его толщина на водоемах неодинакова, и провалиться могут как люди, так и животные. Погодные условия обманчивы - хотя температура воздуха остается минусовой, ледяной покров неравномерный.

Выпавший снег тоже может выглядеть обманчиво, препятствуя образованию льда.

Пожарные призывают наслаждаться зимними радостями на специально созданных катках.

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