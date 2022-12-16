Инфографика ⟩ Рост инфляции и снижение прироста ВВП: Банк Латвии изменил прогнозы на этот год

Банк Латвии снизил прогноз прироста ВВП на этот год до 2,1%

Банк Латвии снизил прогноз прироста валового внутреннего продукта (ВВП) на этот год с 3% до 2,1%.

В то же время Банк Латвии отмечает, что общий прогноз развития экономических процессов изменился незначительно, и ожидается, что в 2023 году развитие будет аналогично ранее прогнозируемому, то есть ожидается снижение ВВП на 0,3% по сравнению с прогнозируемым в сентябре снижением на 0,2%.

"Однако наряду с небольшим снижением ВВП ожидается более значительное сокращение потребления домашних хозяйств - на 5,6%. Снижение покупательной способности негативно скажется на уровне благосостоянии населения", - отмечает Банк Латвии.

По оценкам Банка Латвии, восстановление экономического роста ожидается в 2024 году, когда рост ВВП может составить ранее прогнозируемые 4,4%, а в 2025 году ожидается рост на 3,5%.

В то же время Банк Латвии подчеркивает, что прогнозы сделаны в условиях все еще высокой неопределенности, вызванной непредсказуемым ходом войны России против Украины и связанной с этим динамикой мировых цен, особенно на энергоносители.

Банк Латвии отмечает, что конец этого и начало следующего года пройдут для латвийской экономики под знаком рецессии, но ожидается, что она будет кратковременной и неглубокой.

Экономический спад будет обусловлен снижением покупательной способности домохозяйств, поскольку рост зарплат значительно отстает от темпов инфляции. Их также не компенсируют государственная поддержка и сбережения, поэтому благосостояние домохозяйств пострадает.

Напряженная ситуация на рынке труда наряду с повышением минимальной зарплаты и ростом зарплат в некоторых сферах общественного сектора будут поддерживать рост средней зарплаты в ближайшие годы, восстановив рост покупательной способности во второй половине 2023 года.

Банк Латвии прогнозирует, что номинальная брутто-зарплата в Латвии вырастет в 2022 году на 8,5%, в 2023 году - на 9,2%, в 2024 году - на 8,9%, в 2025 году - на 7,8%.

Безработица в Латвии составит 6,9% экономически активного населения в 2022 году, 7,8% - в 2023 году, 7,5% - в 2024 году и 7,2% - в 2025 году.

Дефицит бюджета, по прогнозам Банка Латвии, составит 7,4% от ВВП в 2022 году, 5,5% - в 2023 году, 3% - в 2024 году, 2,1% - в 2025 году.

Банк Латвии прогнозирует, что государственный долг составит 42,1% от ВВП в 2022 году, 42,5% от ВВП в 2023 году, 41,3% от ВВП в 2024 году и 40% от ВВП в 2025 году.