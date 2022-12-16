Банк Латвии повысил прогноз среднегодовой инфляции на 2022 год с 16,9% до 17,3%, сообщили агентству LETA в центральном банке.
Инфографика ⟩ Рост инфляции и снижение прироста ВВП: Банк Латвии изменил прогнозы на этот год
Прогноз инфляции на следующий год повышен с прогнозировавшихся в сентябре 9,2% до 10,9%.
Прогноз среднегодовой инфляции на 2024 год повышен с 3,4% до 4,4%, а прогноз среднегодовой инфляции на 2025 год составляет 3%.
Банк Латвии отмечает, что темпы инфляции остаются высокими и в прогнозах учтены предположения о дальнейшем росте мировых цен на продовольствие и зарплат внутри страны.
В то же время Банк Латвии подчеркивает, что макроэкономические прогнозы разрабатывались в условиях все еще высокой неопределенности, вызванной непредсказуемым ходом войны России против Украины и связанной с этим динамикой мировых цен, особенно на энергоносители.
Как прогнозирует Банк Латвии, инфляция в Латвии будет снижаться по мере нормализации цен на энергоресурсы, однако рост мировых цен на продовольствие и рост зарплат может оказаться сильнее и поддерживать более высокую инфляцию, чем предполагалось ранее.
"Государственная поддержка стабилизирует покупательную способность домохозяйств и тормозит инфляцию, особенно меры по сдерживанию роста цен на энергоресурсы. Однако в ноябре инфляция в Латвии составила 21,7% - это самый высокий показатель среди стран еврозоны. Высокая инфляция обусловлена значительным ростом цен на энергоресурсы и продукты питания. Успешная переориентация поставок энергоресурсов ослабит давление цен на энергоресурсы в народном хозяйстве, хотя цены на энергоресурсы, вероятно, будут выше, чем до кризиса", - отмечает Банк Латвии.
Банк Латвии снизил прогноз прироста ВВП на этот год до 2,1%
Банк Латвии снизил прогноз прироста валового внутреннего продукта (ВВП) на этот год с 3% до 2,1%.
В то же время Банк Латвии отмечает, что общий прогноз развития экономических процессов изменился незначительно, и ожидается, что в 2023 году развитие будет аналогично ранее прогнозируемому, то есть ожидается снижение ВВП на 0,3% по сравнению с прогнозируемым в сентябре снижением на 0,2%.
"Однако наряду с небольшим снижением ВВП ожидается более значительное сокращение потребления домашних хозяйств - на 5,6%. Снижение покупательной способности негативно скажется на уровне благосостоянии населения", - отмечает Банк Латвии.
По оценкам Банка Латвии, восстановление экономического роста ожидается в 2024 году, когда рост ВВП может составить ранее прогнозируемые 4,4%, а в 2025 году ожидается рост на 3,5%.
В то же время Банк Латвии подчеркивает, что прогнозы сделаны в условиях все еще высокой неопределенности, вызванной непредсказуемым ходом войны России против Украины и связанной с этим динамикой мировых цен, особенно на энергоносители.
Банк Латвии отмечает, что конец этого и начало следующего года пройдут для латвийской экономики под знаком рецессии, но ожидается, что она будет кратковременной и неглубокой.
Экономический спад будет обусловлен снижением покупательной способности домохозяйств, поскольку рост зарплат значительно отстает от темпов инфляции. Их также не компенсируют государственная поддержка и сбережения, поэтому благосостояние домохозяйств пострадает.
Напряженная ситуация на рынке труда наряду с повышением минимальной зарплаты и ростом зарплат в некоторых сферах общественного сектора будут поддерживать рост средней зарплаты в ближайшие годы, восстановив рост покупательной способности во второй половине 2023 года.
Банк Латвии прогнозирует, что номинальная брутто-зарплата в Латвии вырастет в 2022 году на 8,5%, в 2023 году - на 9,2%, в 2024 году - на 8,9%, в 2025 году - на 7,8%.
Безработица в Латвии составит 6,9% экономически активного населения в 2022 году, 7,8% - в 2023 году, 7,5% - в 2024 году и 7,2% - в 2025 году.
Дефицит бюджета, по прогнозам Банка Латвии, составит 7,4% от ВВП в 2022 году, 5,5% - в 2023 году, 3% - в 2024 году, 2,1% - в 2025 году.
Банк Латвии прогнозирует, что государственный долг составит 42,1% от ВВП в 2022 году, 42,5% от ВВП в 2023 году, 41,3% от ВВП в 2024 году и 40% от ВВП в 2025 году.
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