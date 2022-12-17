Год назад технологическая компания Huawei добавила в свою чрезвычайно богатую коллекцию смарт-часов модель Watch GT Runner, предназначенную для бегунов. Хотя другие изделия этого бренда нельзя назвать тяжелыми - вес более крупных, 46-миллиметровых версий без ремешка обычно составляет от 42 до 55 граммов - Runner привлек внимание своим 38,5-граммовым корпусом. Тонкие часы с эластичным каучуковым ремешком сразу понравились сторонникам активного образа жизни. Но кто-нибудь думал, что Huawei остановится на этом? Вряд ли.
Невесомый помощник для спортсменов и искателей приключений - Huawei Watch GT 3 SE
Спустя целый год после презентации Watch GT Runner компания представила своего нового облегченного претендента на место на запястье спортсмена. Это часы GT 3 SE.
Часы, которые не чувствуешь
Название не лжет. По сути, это последняя производная от уже известной серии GT 3, самый весомый вклад которой - именно невесомость.
Часы весят всего 35,6 грамма и почти неощутимы на руке.
Если еще использовать входящий в комплект спортивный каучуковый ремешок, который плотно обхватывает руку, то мы получаем исключительно приятное воздушное сочетание, которое можно носить, не снимая, не менее двух недель.
Корпус из высокопрочного композитного волокна толщиной 11 миллиметров не мешает спать, купаться или заниматься спортом, а также очень аккуратно прячется под рукавами. Даже под узкими свитерами или термобельем.
С часами Watch GT 3 SE на запястье можно не бояться воды. Они выдерживают давление в 5 атмосфер, поэтому с ними можно не только спать в ванне, но даже попробовать свои силы в дайвинге.
Производитель уверяет, что ничего страшного с устройством не произойдет, даже если вы нырнете на 50 метров, и проведете под водой около 10 минут. Излишне говорить, что ближе к поверхности воды ограничений по продолжительности использования фактически нет. Мыть часы желательно только под душем после купания, чтобы на них не скапливались соли, хлор или микроорганизмы, встречающиеся в водоемах. Если они способны прогрызть дырку в кузове автомобиля, то в конечном итоге могут навредить и часам.
Перечисленные характеристики хорошо соответствуют позиционированию устройства на рынке. Оно предназначено для профессионалов в области фитнеса, любителей спортивного образа жизни и путешественников, проводящих дни вне цивилизации. Недаром в этот раз, кроме привычного графитово-черного цвета, часы доступны еще и в новом - дикарско-зеленом - тоне. Это еще больше подчеркивает и усиливает миссию Watch GT 3 SE.
Для того, чтобы часы еще больше "слились" с или окружающей средой, можно сделать фото фрагмента одежды или окружения, а приложение Huawei Health сгенерирует несколько рабочих столов для часов, в которых будут преобладает цвет, показанный на снимке. Мелочь, а приятно.
Яркий экран и много возможностей
Узнав об облегченной версии умного устройства, пользователи сразу же пытаются понять, за счет чего эта легкость была получена. То есть, чего лишили самую тяжелую модель. В случае с Watch GT 3 SE ничего не было принесено в жертву, так как снижение веса основано на более легких материалах корпуса. Как и стандартная модель Watch GT 3, эта имеет цветной 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466x466 пикселей. В нем можно делать все привычные дела - изучать показатели измерений различных датчиков, читать сообщения с подключенного смартфона и отвечать на них готовыми фразами, пользоваться навигационной системой, узнавать прогноз погоды и показания барометра, пользоваться компасом и управлять музыкальным проигрывателем. Часы могут даже отвечать на телефонные звонки и разговаривать через встроенный динамик.
Также к вашим услугам виртуальный тренер по бегу, предлагающий несколько планов тренировок для повышения выносливости и физической формы. Это не значит, что любителям других видов спорта следует оставлять Watch GT 3 SE на тумбочке. Часы распознают более 100 видов спорта и способны измерять стресс, испытываемый организмом во время различных физических нагрузок. Следует подчеркнуть, что
эти часы также имеют 18 профессиональных спортивных режимов, в которых важную роль играет собственный алгоритм Huawei TruSport. Он дает пользователю оценку своих измерений и предлагает, как отрегулировать нагрузку для достижения лучших результатов.
В этой оценке учитываются самые разнообразные данные - скорость бега, частота сердечных сокращений, пройденное расстояние, индекс способности к бегу, тренировочная нагрузка, время восстановления, максимальная скорость потребления кислорода и другие параметры, которые ранее были доступны только профессиональным спортсменам.
Любителям спорта также понравится тот факт, что более 60 популярных спортивных приложений от других разработчиков можно загрузить на часы из цифрового магазина. От всем известного Strava до фитнес-программ, которые заранее показывают упражнения и следят за длительностью перерывов на отдых, как личный тренер. Любой, кто пробовал "тяжелые" программы таких приложений, знает, что они могут быть очень утомительными. Поэтому после продуктивной тренировки не стоит жаловаться на трудности с засыпанием. Но как насчет качества сна?
Непрерывные измерения
Многие люди впервые узнали, сколько они проводят в глубоком сне, только после приобретения смарт-часов или браслетов. Watch GT 3 SE станут хорошим помощником в этом плане, т.к.
с помощью решения для мониторинга сна TruSleep, точно идентифицируется глубокий и легкий сон, дремота и даже сновидения.
Все это выливается в наглядный график, каждое утро показывая пользователю, в какую часть ночи сон был самым крепким и удалось ли ему выспаться.
Большим плюсом для пользователей смарт-часов Huawei является возможность проводить измерения без перерыва в течение 24 часов. Аккумулятора хватает на две недели без подзарядки, поэтому измерения сердечного ритма, стресса, насыщения кислородом и сна будут накапливаться в виде длинной непрерывной цепочки. И их можно просматривать как на Android, так и на iOS-смартфонах.
Смарт-часы Huawei Watch GT 3 SE минимально ощутимые по весу и цене, так как стоят всего 179 евро, но не по производительности. Они обладают всеми достоинствами часов Huawei - долгим временем автономной работы, ярким и детализированным AMOLED-экраном, возможностью измерения стресса в более чем 100 видах спорта и даже загрузкой приложений сторонних разработчиков. Если вам случится забрести слишком далеко и отклониться от известной тропы, программа создания маршрута покажет вам обратный путь к исходной точке. И все это в тонких и действительно легковесных часах.
Статья написана в сотрудничестве с Huawei Latvija.
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