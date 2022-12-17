Невесомый помощник для спортсменов и искателей приключений - Huawei Watch GT 3 SE

Перечисленные характеристики хорошо соответствуют позиционированию устройства на рынке. Оно предназначено для профессионалов в области фитнеса, любителей спортивного образа жизни и путешественников, проводящих дни вне цивилизации. Недаром в этот раз, кроме привычного графитово-черного цвета, часы доступны еще и в новом - дикарско-зеленом - тоне. Это еще больше подчеркивает и усиливает миссию Watch GT 3 SE.

Для того, чтобы часы еще больше "слились" с или окружающей средой, можно сделать фото фрагмента одежды или окружения, а приложение Huawei Health сгенерирует несколько рабочих столов для часов, в которых будут преобладает цвет, показанный на снимке. Мелочь, а приятно.

Узнав об облегченной версии умного устройства, пользователи сразу же пытаются понять, за счет чего эта легкость была получена. То есть, чего лишили самую тяжелую модель. В случае с Watch GT 3 SE ничего не было принесено в жертву, так как снижение веса основано на более легких материалах корпуса. Как и стандартная модель Watch GT 3, эта имеет цветной 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466x466 пикселей. В нем можно делать все привычные дела - изучать показатели измерений различных датчиков, читать сообщения с подключенного смартфона и отвечать на них готовыми фразами, пользоваться навигационной системой, узнавать прогноз погоды и показания барометра, пользоваться компасом и управлять музыкальным проигрывателем. Часы могут даже отвечать на телефонные звонки и разговаривать через встроенный динамик.