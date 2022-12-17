Цены на топливо продолжают снижаться

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, за эстонской столицей идет Рига, а дешевле всего бензин был в Вильнюсе. Стоимость дизельного топлива в Таллинне и Вильнюсе сравнялась, а самая низкая цена на него сейчас в Риге.

В Риге на АЗС Circle K на улице Краста цена бензина 95-й марки в пятницу составляла 1,614 евро за литр, что на 3,6% меньше, чем неделю назад, а цена дизельного топлива снизилась на 4% - до 1,664 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю бензин 95-й марки в пятницу стоил 1,559 евро за литр, что на 2,5% меньше, чем неделю назад, а цена дизтоплива упала на 1,7% - до 1,699 евро за литр.

В Таллинне на заправках Circle K бензин и дизтопливо 95-й марки стоили одинаково - 1,699 евро за литр, что на 3,4% меньше, чем неделю назад.

Цена автогаза в Риге и Таллинне не изменилась и, как неделей ранее, составила 0,835 евро и 0,84 евро за литр соответственно. В Вильнюсе цена на автогаз снизилась на 1,3% - до 0,742 евро за литр.

Галерея: Очереди на заправках