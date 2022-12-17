Фото, видео ⟩ Как сейчас живет и выглядит баран, с которого состригли 35 кг шерсти?

Сообщалось, что барана по имени Барак не стригли около пяти лет. Барака из леса перевезли в приют для животных недалеко от Мельбурна в австралийском штате Виктория.

Галерея: Заросший австралийский баран до и после стрижки

"Я не могла поверить, что под таким количеством шерсти была живая овца, - сказала основательница приюта Edgar's Mission Farm Sanctuary Пэм Эйхерн. - Думаю, он был озорным ягненком, который ушел в дикую природу и не вернулся".

Несмотря на то, что Барак сильно зарос, мировой рекорд он не поставил. Этот титул принадлежит барану Крису, с которого в 2015 году в той же Австралии состригли 41 килограмм шерсти.

Фото: AFP/Scanpix

Уже в прошлом году в соцсетях появилось несколько видео преображения Барака после стрижки, но сейчас опубликовано еще одно видео, на котором запечатлено преображения Барака и то, как он ведет себя сейчас.