С января в Лиепае подешевеет отопление

Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила новый порядок применения конечного тарифа на тепловую энергию Liepājas enerģija. С 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года тариф за мегаватт-час (МВт/ч) тепловой энергии будет на 9,3 евро ниже нынешнего.

Новая методика расчета тарифа остается неизменной: в зависимости от цены газа на бирже окончательный тариф очередного месяца объявляется в первые числа каждого месяца.

Однако компания Liepājas enerģija приняла решение о временном исключении из конечного тарифа на тепловую энергию непредвиденных затрат предыдущих периодов, возникших в результате повышения цен на топливо (рост цен на природный газ за последний год). В итоге, несмотря на привязку тарифа к биржевой цене на природный газ, его величина будет ежемесячно на 9,3 евро за МВт/ч меньше, чем была бы при той же цене на газ без этого снижения.

Всего у компании 1158 клиентов: 633 многоквартирных жилых дома, 245 частных домов, 107 государственных и муниципальных учреждений и 173 коммерческих объекта.

В прошлом году оборот Liepājas enerģija составил 15,866 млн евро, что на 3,2% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия уменьшилась в 2,6 раза и составила 1,393 млн евро. Собственниками предприятия являются АО Latvenergo - 51%, Лиепайская городская дума - 39% и частично принадлежащее Гунтару Кокоревичу ООО Enerģijas risinājumi - 10%.