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Далеко ли нам до Таллинна, или Что будет с Картой рижанина?

Марина Альтман
, участница медийного марафона
Далеко ли нам до Таллинна, или Что будет с Картой рижанина?
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Карта рижанина в руках тогдашнего мэра столицы Нила Ушакова, сентябрь 2013 года
Карта рижанина в руках тогдашнего мэра столицы Нила Ушакова, сентябрь 2013 года Фото: Ieva Lūka/LETA

Во многих городах мира существуют карты жителя города, которые дают возможность получить привилегии и скидки. Например, карта жителя Таллинна предоставляет возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. О подобном рижанам остается только мечтать! Тем не менее у рижан пока еще есть своя Rīdzinieka karte, которая создавалась как транспортная и скидочная карта. Если в прошлом Карта рижанина позволяла получать много скидок, то в последнее время, похоже, их количество поубавилось.

Каковы перспективы Карты рижанина? Разбирался RUS TVNET.

Цель - в Риге как в Таллинне

Карта рижанина была введена в использование в 2013 году, и была проектом тогдашнего мэра Риги Нила Ушакова. Она должна была давать рижанам скидку на проезд, и скидка планировалась значительная - 50% от стоимости билета. Скидка должна была стимулировать людей декларировать место жительства в столице и платить там налоги.

В 2013 году Ушаков говорил, что скидки для рижан на общественный транспорт - это первый шаг в сторону бесплатного общественного транспорта для горожан по примеру Таллинна. Также картa обеспечивала бесплатный проезд отдельным группам рижан - неработающим пенсионерам, школьникам, инвалидам и т.д.

Реализация

К сожалению, исполнить задуманное не удалось - против скидок на транспорт для рижан выступило Министерство охраны окружающей среды и регионального развития, и признало их дискриминирующими. Несмотря на аргументы Ушакова и его команды, что подобные скидки осуществляют другие муниципалитеты, например, Юрмала, договориться не получилось. В результате рижане так и не смогли поездить на 50% дешевле.

Тем не менее, Карта рижанина развилась в многофункциональное предложение, с помощью которого можно было получать некоторые социальные услуги, получать скидки на обслуживание в Рижском роддоме, 1-й и 2-й городских больницах, Рижском зоопарке, a также использовать как электронный кошелек для оплаты стоянок и как электронный ключ для входа в жилые дома.

Интересно, что Карта рижанина в идеале могла помочь решить социальные проблемы, например, травлю в школе. Как рассказывал Ушаков, в одной из школ были опробованы бесплатные обеды для детей из малообеспеченных семей через Карту рижанина, не привлекая к себе внимания и не вызывая насмешек сверстников.

Несомненно, на момент введения карты, это было современное и технологически продвинутое решение. Правда, Карту рижанина критиковали за то, что ее сервис обходится муниципалитету слишком дорого.

В апреле 2019 года Нил Ушаков был отстранен от поста мэра Риги тогдашним министром по делам регионального развития Латвии Юрисом Пуце. Сам Ушаков назвал свою отставку "противоправной и непрофессиональной", но предпочел не бороться за восстановление в должности, а баллотироваться в Европарламент.

После ухода Ушакова, Карта рижанина стала понемногу терять предлагаемые скидки. В 2021 году были отменены скидки на пользование муниципальными автостоянками.

Будущее Карты рижанина

Рижская дума сообщает, что будет постепенно отказываться от Карты рижанина, поскольку этот сервис - дорогой в обслуживании.

В 2023 году Rīdzinieka karte продолжит исполнять функцию э-талона в рижском общественном транспорте. Также там по-прежнему будет доступна функция э-кошелька (e-maciņš), сообщил представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс. И это все функции, которые останутся в будущем доступны на Карте рижанина.

Похоже, Риге все еще далеко до Таллинна с его бесплатным проездом для жителей города, и с 31 декабря "расстояние" только увеличится. Как недавно сообщило муниципальное предприятие Rīgas satiksme, с Нового года вместо прежних 1,15 евро билет на 90 минут впредь будет стоить 1,50 евро. Но есть и хорошая новость - ​месячный проездной подешевеет до 30 евро. Льготные проезд для отдельных групп сохраняется. 

А вы как считаете, нужен ли рижанам бесплатный проезд в общественном транспорте? И нужны ли в Риге другие привилегии и скидки для рижан?

Марина Альтман - участница медийного марафона "Гражданские журналисты для СМИ".

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