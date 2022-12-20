Далеко ли нам до Таллинна, или Что будет с Картой рижанина?

Тем не менее, Карта рижанина развилась в многофункциональное предложение, с помощью которого можно было получать некоторые социальные услуги, получать скидки на обслуживание в Рижском роддоме, 1-й и 2-й городских больницах, Рижском зоопарке, a также использовать как электронный кошелек для оплаты стоянок и как электронный ключ для входа в жилые дома.

Интересно, что Карта рижанина в идеале могла помочь решить социальные проблемы, например, травлю в школе. Как рассказывал Ушаков, в одной из школ были опробованы бесплатные обеды для детей из малообеспеченных семей через Карту рижанина, не привлекая к себе внимания и не вызывая насмешек сверстников.

Несомненно, на момент введения карты, это было современное и технологически продвинутое решение. Правда, Карту рижанина критиковали за то, что ее сервис обходится муниципалитету слишком дорого.

В апреле 2019 года Нил Ушаков был отстранен от поста мэра Риги тогдашним министром по делам регионального развития Латвии Юрисом Пуце. Сам Ушаков назвал свою отставку "противоправной и непрофессиональной", но предпочел не бороться за восстановление в должности, а баллотироваться в Европарламент.

После ухода Ушакова, Карта рижанина стала понемногу терять предлагаемые скидки. В 2021 году были отменены скидки на пользование муниципальными автостоянками.

Будущее Карты рижанина

Рижская дума сообщает, что будет постепенно отказываться от Карты рижанина, поскольку этот сервис - дорогой в обслуживании.