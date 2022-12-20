Во многих городах мира существуют карты жителя города, которые дают возможность получить привилегии и скидки. Например, карта жителя Таллинна предоставляет возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. О подобном рижанам остается только мечтать! Тем не менее у рижан пока еще есть своя Rīdzinieka karte, которая создавалась как транспортная и скидочная карта. Если в прошлом Карта рижанина позволяла получать много скидок, то в последнее время, похоже, их количество поубавилось.
Далеко ли нам до Таллинна, или Что будет с Картой рижанина?
Каковы перспективы Карты рижанина? Разбирался RUS TVNET.
Цель - в Риге как в Таллинне
Карта рижанина была введена в использование в 2013 году, и была проектом тогдашнего мэра Риги Нила Ушакова. Она должна была давать рижанам скидку на проезд, и скидка планировалась значительная - 50% от стоимости билета. Скидка должна была стимулировать людей декларировать место жительства в столице и платить там налоги.
В 2013 году Ушаков говорил, что скидки для рижан на общественный транспорт - это первый шаг в сторону бесплатного общественного транспорта для горожан по примеру Таллинна. Также картa обеспечивала бесплатный проезд отдельным группам рижан - неработающим пенсионерам, школьникам, инвалидам и т.д.
Реализация
К сожалению, исполнить задуманное не удалось - против скидок на транспорт для рижан выступило Министерство охраны окружающей среды и регионального развития, и признало их дискриминирующими. Несмотря на аргументы Ушакова и его команды, что подобные скидки осуществляют другие муниципалитеты, например, Юрмала, договориться не получилось. В результате рижане так и не смогли поездить на 50% дешевле.
Тем не менее, Карта рижанина развилась в многофункциональное предложение, с помощью которого можно было получать некоторые социальные услуги, получать скидки на обслуживание в Рижском роддоме, 1-й и 2-й городских больницах, Рижском зоопарке, a также использовать как электронный кошелек для оплаты стоянок и как электронный ключ для входа в жилые дома.
Интересно, что Карта рижанина в идеале могла помочь решить социальные проблемы, например, травлю в школе. Как рассказывал Ушаков, в одной из школ были опробованы бесплатные обеды для детей из малообеспеченных семей через Карту рижанина, не привлекая к себе внимания и не вызывая насмешек сверстников.
Несомненно, на момент введения карты, это было современное и технологически продвинутое решение. Правда, Карту рижанина критиковали за то, что ее сервис обходится муниципалитету слишком дорого.
В апреле 2019 года Нил Ушаков был отстранен от поста мэра Риги тогдашним министром по делам регионального развития Латвии Юрисом Пуце. Сам Ушаков назвал свою отставку "противоправной и непрофессиональной", но предпочел не бороться за восстановление в должности, а баллотироваться в Европарламент.
После ухода Ушакова, Карта рижанина стала понемногу терять предлагаемые скидки. В 2021 году были отменены скидки на пользование муниципальными автостоянками.
Будущее Карты рижанина
Рижская дума сообщает, что будет постепенно отказываться от Карты рижанина, поскольку этот сервис - дорогой в обслуживании.
В 2023 году Rīdzinieka karte продолжит исполнять функцию э-талона в рижском общественном транспорте. Также там по-прежнему будет доступна функция э-кошелька (e-maciņš), сообщил представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс. И это все функции, которые останутся в будущем доступны на Карте рижанина.
Похоже, Риге все еще далеко до Таллинна с его бесплатным проездом для жителей города, и с 31 декабря "расстояние" только увеличится. Как недавно сообщило муниципальное предприятие Rīgas satiksme, с Нового года вместо прежних 1,15 евро билет на 90 минут впредь будет стоить 1,50 евро. Но есть и хорошая новость - месячный проездной подешевеет до 30 евро. Льготные проезд для отдельных групп сохраняется.
А вы как считаете, нужен ли рижанам бесплатный проезд в общественном транспорте? И нужны ли в Риге другие привилегии и скидки для рижан?
Марина Альтман - участница медийного марафона "Гражданские журналисты для СМИ".
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