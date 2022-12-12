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С 31 декабря Rīgas satiksme меняет цены на билеты

rus.tvnet.lv
С 31 декабря Rīgas satiksme меняет цены на билеты
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Трамвай. Иллюстративное фото
Трамвай. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

Rīgas satiksme напоминает, что с 31 декабря 2022 года изменится ассортимент и цены билетов на городской общественный транспорт Риги.

С 31 декабря 2022 года, на желтый э-талон можно будет загрузить:

  • Билет на 90 минут (1,50 евро);
  • Билет на 24 часа (5,00 евро);
  • Билет на 3 дня (8,00 €);
  • Билет на 5 дней (10,00 €).

На неперсонифицированный э-талон можно будет приобрести:

  • Месячный абонемент (30,00 евро) - действителен для всех видов транспорта во все дни;
  • Билет на 90 минут (1,50 евро);
  • 2 билета на 90 минут (3,00 евро);
  • 10 билетов на 90 минут (15 евро).

Все билеты, приобретенные до 31 декабря 2022 года, будут действительны в течение 60 дней (переходный период) или до 2 марта 2023 года.

В течение переходного периода можно использовать как новые, так и ранее приобретенные билеты.

Неиспользованные билеты можно вернуть в Rīgas satiksme в течение 12 месяцев с момента их приобретения, на основании письменного заявления, получив 100% денежных средств за неиспользованную сумму или период.

Rīgas satiksme, напоминает, что сохранятся прежние скидки. Для студентов, учителей, медиков будет действовать ​​скидка 50% на месячные проездные.

Обычно общественный транспорт в Риге 31 декабря и 1 января - бесплатный. Таким образом, новая система оплаты начнет работать со 2 января.

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