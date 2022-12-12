Rīgas satiksme напоминает, что с 31 декабря 2022 года изменится ассортимент и цены билетов на городской общественный транспорт Риги.
С 31 декабря Rīgas satiksme меняет цены на билеты
С 31 декабря 2022 года, на желтый э-талон можно будет загрузить:
- Билет на 90 минут (1,50 евро);
- Билет на 24 часа (5,00 евро);
- Билет на 3 дня (8,00 €);
- Билет на 5 дней (10,00 €).
На неперсонифицированный э-талон можно будет приобрести:
- Месячный абонемент (30,00 евро) - действителен для всех видов транспорта во все дни;
- Билет на 90 минут (1,50 евро);
- 2 билета на 90 минут (3,00 евро);
- 10 билетов на 90 минут (15 евро).
Все билеты, приобретенные до 31 декабря 2022 года, будут действительны в течение 60 дней (переходный период) или до 2 марта 2023 года.
В течение переходного периода можно использовать как новые, так и ранее приобретенные билеты.
Неиспользованные билеты можно вернуть в Rīgas satiksme в течение 12 месяцев с момента их приобретения, на основании письменного заявления, получив 100% денежных средств за неиспользованную сумму или период.
Rīgas satiksme, напоминает, что сохранятся прежние скидки. Для студентов, учителей, медиков будет действовать скидка 50% на месячные проездные.
Обычно общественный транспорт в Риге 31 декабря и 1 января - бесплатный. Таким образом, новая система оплаты начнет работать со 2 января.
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