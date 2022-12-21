Приезжайте за новым вдохновением в Латгалию! Партнёрский материал

В Даугавпилсе отремонтировали фасад здания порохового склада 8 бастиона и приобрели осветительные приборы для выставок.

В Резекненском крае восстановили ​​кузницу Лузнавского усадебного комплекса и оснастили её необходимым ремесленным оборудованием для проведения мастер-классов.

В Балви провели реконструкцию Дома ремесленников в саду Лачу - обновили фасад и крышу, заменили окна.

В усадьбе Андрупене Краславского края построили мастерскую по плетению корзин из бересты и оснастили её необходимым оборудованием.

В Доме Райниса в Беркенеле создали ремесленную мастерскую, в которой уже проходят выставки и различные мероприятия для детей и взрослых.

Кроме того, за время проекта ремесленники из Латгалии 5 раз посещали Ригу. Название этого мероприятия - Latgalīši Reigā brauc!, уже хорошо известно в Латвии. Оно проходило в квартале Калнциема и в Латвийском этнографическом музее. В каждом мероприятии участвовали около 50 ремесленников и домохозяек из Латгалии, играла латгальская музыка и звучал латгальский язык.

Мероприятия посетили тысячи гостей - рижане и гости столицы, а также жители других регионов.

Приезжайте в Латгалию!

Говоря о рекламных материалах, изготовленных для поддержки традиционного ремесленничества и развития туризма в регионе, нельзя не отметить обширный и красочный буклет, подготовленный ЛРП в рамках проекта "Amatu prasmes tūrisma telpā", Tour de Crafts (Профессиональные навыки в сфере туризма), а также карты "Латгальские ремесленники" и "Латгалия/Аукштайтия/Земгале" (проект Tour de Crafts). Оба новых разработанных маршрута направлены на то, чтобы подарить путешественнику ценный опыт, приятные ощущения и радость.

Фото: Пресс-фото

Специально разработанные маршруты, самые интересные места Латгалии, продукция ремесленников и домашних хозяйств, представленные в этих материалах в современном и привлекательном направлении, обязательно пригодятся туристам, которых всегда ждут в Латгалии.

В дополнение к печатным материалам, в рамках проекта были созданы душевные видеоролики, которые показывают ценности Латгалии и приглашают вас планировать поездки в Латгалию на 2023 год!