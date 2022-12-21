Новые туристические направления по красивейшим местам Латгалии, кемпинги, гостевые дома и даже усадьбы, где вы сможете отдохнуть по-настоящему и почувствовать себя частью этого удивительного края, новые натуральные продукты, изготовленные в домашних хозяйствах - всё это только часть туристического предложения, которое появилось в Латгалии в 2022 году.
Приезжайте за новым вдохновением в Латгалию! Партнёрский материал
В этом году в конкурсе "Приз года предприятий Латгальского региона", который ежегодно проводит Латгальский регион планирования (ЛРП), участвовало рекордное количество претендентов - 80 заявок в 8 номинациях.
На участие в номинациях, связанных с развитием туризма, подали заявки 28 предприятий: 10 заявок в номинации "Новая туристическая услуга года" и по 9 заявок в номинациях "Мастер года" и "Домашний производитель года". Эти номинации - один из способов поддержки развития туристических услуг в Латгалии.
"Одна из важнейших задач ЛРП - активизация и развитие предпринимательства в Латгальском регионе, а также разнообразная поддержка для предпринимателей, работающих в сфере туризма. Самоуправления Латгальского региона проделали большую работу по продвижению сферы туризма и связанного с ней бизнеса, как путем улучшения важной для туристов инфраструктуры, так и путем развития сопутствующих услуг. Я уверен, что такая поддержка будет продолжаться и в будущем", – говорит Гунарс Упениекс, заместитель председателя Совета по развитию ЛРП, председатель Краславской краевой думы
Новые цели в развитии туризма в Латгалии
В номинации "Новая туристическая услуга" победило предприятие кемпинг "Adamova" - настоящий туристический городок, расположенный в живописном месте на берегу Даугавы в 3-х км от центра Краславы. Здесь можно отдохнуть и насладиться красотой природы, а также покататься на велосипедах, каноэ и каяках (инвентарь сдаётся в аренду). В предложении также две глэмпинг-палатки, детская игровая площадка, передвижной кубл и мобильная баня.
"Мастером года" стала Неллия Дзалба - хорошо известная в Латгалии и за её пределами керамистка, которая работает в Центре гончарного искусства в Даугавпилсе, участвует в выставках, симпозиумах и фестивалях в Латвии и за рубежом, популяризируя и прославляя мастеров Латгалии во всём мире.
"Домашним производителем года" стало предприятие SIA "Kazanova", также уже хорошо известное не только в Даугавпилсе и Латгалии, но и Латвии и за её пределами. Молодой предприниматель Илья Иванов из выращенных в собственном хозяйстве ягод, яблок и других фруктов, изготавливает коньяки, настойки и вина различных вкусов. Высокое качество, а также грамотный маркетинговый подход сделали бренд SIA "Kazanova" узнаваемым и очень популярным.
Кстати, ещё в двух других номинациях победителями стали место отдыха Kureti Café ("Новое предприятие года") и гончар Агнесе Чакша ("Предприниматель-реэмигрант года") - предприниматели, имеющие прямое отношение к сфере туризма.
"Поддержка, которую мы оказываем таким предприятиям, очень важна, ведь их продукты и услуги становятся привлекательными для туристов. А развитие туризма - стратегическое направление для нашего региона, в котором мы видим большой потенциал", - говорит руководитель Латгальского центра предпринимательства Андрис Куцинс.
ЛРП и предпринимательство
ЛРП имеет широкий спектр инструментов поддержки для развития бизнеса в регионе. Для инвестиционных проектов доступна поддержка Латгальской специальной экономической зоны в виде налоговых льгот до 80%, а также встроенная бизнес-инфраструктура в реализуемых самоуправлениями проектах.
Ещё одна возможность - грантовое софинансирование в рамках программы «Поддержка реализации бизнес-идей в Латгалии», реализуемой ЛРП и курируемой Латгальским центром предпринимательства (ЛЦП). Общий объем финансирования - более 500 000 евро, ставка софинансирования - до 75% поддерживаемых инвестиций.
ЛЦП также консультирует предпринимателей по вопросам привлечения финансирования, проводит семинары на темы, связанные с развитием предпринимательской деятельности.
Помимо конкурсов, ЛРП оказывает и другую широкую поддержку предпринимателям, работающим в сфере туризма. В её числе множество проектов, софинансируемых ЕС.
В рамках этих проектов организуются различные мероприятия, такие как проведение "Дня Латгалии", на котором жители столицы могут познакомиться с латгальскими мастерами и их продукцией, работа Представительства Латгалии в Риге, где можно познакомиться с туристическими предложениями Латгалии и узнать о проектах, реализуемых ЛРП.
В 2022 году ЛРП завершил реализацию двух проектов приграничного сотрудничества, способствующих созданию новых инновационных туристических продуктов и направленных на поддержку ремесленного производства и популяризации туризма в Латгалии.
В рамках проекта "Ремесленничество без границ", реализация которого началась в 2019 году, а завершилась в ноябре 2022, ЛРП - как ведущий партнёр, закупил современное оборудование для гончарного, деревообрабатывающего, металлообрабатывающего, швейного, трикотажного и ткацкого производств, а также для стеклодувного дела, которое было передано в самоуправления, школы и ремесленные центры, чтобы как можно больше людей могли развивать свои навыки.
В рамках проекта в пяти самоуправлениях провели работы по улучшению инфраструктуры культурно-исторических объектов.
В Даугавпилсе отремонтировали фасад здания порохового склада 8 бастиона и приобрели осветительные приборы для выставок.
В Резекненском крае восстановили кузницу Лузнавского усадебного комплекса и оснастили её необходимым ремесленным оборудованием для проведения мастер-классов.
В Балви провели реконструкцию Дома ремесленников в саду Лачу - обновили фасад и крышу, заменили окна.
В усадьбе Андрупене Краславского края построили мастерскую по плетению корзин из бересты и оснастили её необходимым оборудованием.
В Доме Райниса в Беркенеле создали ремесленную мастерскую, в которой уже проходят выставки и различные мероприятия для детей и взрослых.
Кроме того, за время проекта ремесленники из Латгалии 5 раз посещали Ригу. Название этого мероприятия - Latgalīši Reigā brauc!, уже хорошо известно в Латвии. Оно проходило в квартале Калнциема и в Латвийском этнографическом музее. В каждом мероприятии участвовали около 50 ремесленников и домохозяек из Латгалии, играла латгальская музыка и звучал латгальский язык.
Мероприятия посетили тысячи гостей - рижане и гости столицы, а также жители других регионов.
Приезжайте в Латгалию!
Говоря о рекламных материалах, изготовленных для поддержки традиционного ремесленничества и развития туризма в регионе, нельзя не отметить обширный и красочный буклет, подготовленный ЛРП в рамках проекта "Amatu prasmes tūrisma telpā", Tour de Crafts (Профессиональные навыки в сфере туризма), а также карты "Латгальские ремесленники" и "Латгалия/Аукштайтия/Земгале" (проект Tour de Crafts). Оба новых разработанных маршрута направлены на то, чтобы подарить путешественнику ценный опыт, приятные ощущения и радость.
Специально разработанные маршруты, самые интересные места Латгалии, продукция ремесленников и домашних хозяйств, представленные в этих материалах в современном и привлекательном направлении, обязательно пригодятся туристам, которых всегда ждут в Латгалии.
В дополнение к печатным материалам, в рамках проекта были созданы душевные видеоролики, которые показывают ценности Латгалии и приглашают вас планировать поездки в Латгалию на 2023 год!
"Нам есть чем удивить и есть что показать, приезжайте к нам на праздники, в выходные и в будни! А Латгальский регион планирования будет продолжать работать и поддерживать предпринимательство в сфере туризма", - говорит руководитель Краславской краевой думы, заместитель председателя Совета по развитию ЛРП Гунарс Упениекс.