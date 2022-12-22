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Видео ⟩ При обстреле Донецка ранен экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин

rus.tvnet.lv
При обстреле Донецка ранен экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
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Дмитрий Рогозин.
Дмитрий Рогозин. Фото: Maxim Shipenkov

"Русская служба Би-би-си" со ссылкой на российские информагентства сообщает, что при обстреле Донецка ВСУ был ранен бывший глава российского космического агентства "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Рогозин возглавляет группу военных советников "Царские волки".

Помощник Рогозина заявил агентствам ТАСС и РИА Новости, что тот был ранен при обстреле гостиницы на окраине города. "Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет", - сказал ассистент агентству ТАСС.

Как пишет  Telegram-канал Baza со ссылкой на другие каналы Донецка и агентство Ruptly, под обстрел попал ресторан "Шеш-Беш", в котором Рогозин якобы отмечал день рождения (21 декабря ему исполнилось 59 лет).

Помощник Рогозина сообщил, что "удар носил явно целенаправленный характер". "Специалисты склоняются к тому, что для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR, разработанная и производимая французской фирмой Nexter", - сказал он.

"Ранен в спину. Жить буду", - прокомментировал Рогозин свое ранение в интервью телеканалу Russia Today.

"Осколок [прошел] в сантиметре от позвоночника", - добавил он. По информации Baza, Рогозин получил ранение мягких тканей головы, проникающие осколочные ранения ягодиц и левого бедра.

Рогозин подтвердил, что была обстреляна гостиница в Донецке, где он находился.

Тем временем ТАСС сообщает, что в результате обстрела был ранен назначенный Россией глава оккупационного правительства Донецкой области Виталий Хоценко. Об этом сообщила его пресс-секретарь. По ее словам, угрозы его жизни также нет. По неподтвержденным данным, скончался его охранник.

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