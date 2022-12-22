"Русская служба Би-би-си" со ссылкой на российские информагентства сообщает, что при обстреле Донецка ВСУ был ранен бывший глава российского космического агентства "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Видео ⟩ При обстреле Донецка ранен экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
Рогозин возглавляет группу военных советников "Царские волки".
Помощник Рогозина заявил агентствам ТАСС и РИА Новости, что тот был ранен при обстреле гостиницы на окраине города. "Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет", - сказал ассистент агентству ТАСС.
Как пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на другие каналы Донецка и агентство Ruptly, под обстрел попал ресторан "Шеш-Беш", в котором Рогозин якобы отмечал день рождения (21 декабря ему исполнилось 59 лет).
Помощник Рогозина сообщил, что "удар носил явно целенаправленный характер". "Специалисты склоняются к тому, что для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR, разработанная и производимая французской фирмой Nexter", - сказал он.
"Ранен в спину. Жить буду", - прокомментировал Рогозин свое ранение в интервью телеканалу Russia Today.
"Осколок [прошел] в сантиметре от позвоночника", - добавил он. По информации Baza, Рогозин получил ранение мягких тканей головы, проникающие осколочные ранения ягодиц и левого бедра.
Рогозин подтвердил, что была обстреляна гостиница в Донецке, где он находился.
Тем временем ТАСС сообщает, что в результате обстрела был ранен назначенный Россией глава оккупационного правительства Донецкой области Виталий Хоценко. Об этом сообщила его пресс-секретарь. По ее словам, угрозы его жизни также нет. По неподтвержденным данным, скончался его охранник.
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