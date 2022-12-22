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Operail прекратит сотрудничество с транспортной компанией в Эстонии: миллионы могут уйти в Латвию

rus.postimees.ee
Operail прекратит сотрудничество с транспортной компанией в Эстонии: миллионы могут уйти в Латвию
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Operail.
Operail. Фото: Operail

Государственная компания Эстонии Operail сообщила логистическому предприятию Katoen Natie Eesti, что с нового года прекратит перевозку грузов в Россию и из России, а латвийские предприниматели уже заявили о готовности перехватить прибыльное бизнес-направление, пишет Rus.Postimees

Логистическое предприятие Katoen Natie Eesti в основном занимается транзитом какао-бобов, которые из порта Мугга Operail доставляет конечным потребителям – в Россию, пишет dv.ee.

По словам генерального директора Katoen Natie Eesti Марта Меллеса, Operail сообщила об окончании сотрудничества на прошлой неделе, что стало для них полной неожиданностью, и теперь компании, скорее всего, придется свернуть работу в Эстонии, так как они больше не смогут доставлять продукцию в Россию.

Как отметил Меллес, при наиболее негативном сценарии им придется сократить всех сотрудников, связанных с российским транзитом, а это около 100 человек.

Меллес добавил, что предприятию придется найти новую цепочку поставок, и решение будет найдено, и наиболее вероятным вариантом является Латвия: "Латыши уже обращаются к нам, говорят, что через них можно перевозить".

Оборот компании в прошлом году достиг 16 миллионов евро, убыток составил 350 000 евро.

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