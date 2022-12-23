В рамках марафона Dod pieci! пожертвована рекордная сумма. Кому она достанется?

Еще во время марафона партнер Dod pieci! Ziedot.lv получил 425 заявок на помощь для обеспечения основных потребностей украинских детей, подростков и молодежи. Dod pieci! за 158 часов выслушал многих жертвователей, экспертов, общественных деятелей и самих украинцев, которые поделились пронзительными историями переживаний и свидетельствами об ужасах российской войны.

Руководитель программы социальной помощи Ziedot.lv Байба Дроне подчеркивает, что заявки на помощь будут приниматься даже после окончания благотворительного марафона. В этом году были получены запросы на элементарные вещи, включая зимнюю одежду, продукты питания, учебные материалы. Многим требуется и медицинская помощь.

Организаторы Dod pieci! - председатель правления Латвийского радио Уна Клапкалне и председатель правления Латвийского телевидения Ивар Приеде - заявляют, что в этом году благотворительный марафон стал вкладом в победу Украины, которая обязательно произойдет.

Телеведущий Том Гревиньш во время марафона Dod pieci! пробежал семь марафонов, что принесло еще 105 700 евро.

Компании Printful, Rimi, Latvijas Finieris, Circle K, Kronus и интернет-магазин M79.lv пожертвовали не менее 10 000 евро.

Пожертвования на сумму более 1500 евро сделали компании Agerona, Aloja-Starkelsen, общество Blastiņš, Dojus Latvija, For lovers and trees, Forma2, Hannu-pro, "Хоккейная академия", Inspired, KPMG Baltics, LAK 4, Latakko, Lielvārds, Lursoft it, Snores, Stipro и "Бюро присяжных поверенных TGS Baltic".

В свою очередь, велосипедист Арвис Спруд в рамках марафона установил мировой рекорд, а Sprude и If Apdrošināšana выделили 22 750 евро.

Пожертвовать Dod pieci! можно до 31 декабря на заправочных станциях Circle K по всей Латвии. Таим образом жертвование удваивается - компания добавляет к пожертвованию ту же сумму, которую отдают люди.

Благотворительный марафонDod pieci! стартовал 16 декабря в 8:05. Все вырученные средства будут направлены на основные нужды украинских детей - образование, медицинское обслуживание и социальную поддержку.

В настоящее время в Латвии проживает более 35 000 украинских беженцев. По оценкам МВД, около 31% из них составляют дети.