Фото ⟩ Посмотрите на самые красивые дизайны рождественских витрин Таллинна!

По словам старейшины района Кесклинна Моники Хауканымме, все работы, представленные на конкурс, были атмосферными и добавили блеска городскому пространству в рождественские дни. "Конец года - очень насыщенное время, и поэтому я хочу поблагодарить всех участников конкурса. Организовывая этот конкурс, мы стремились привнести в городское пространство еще больше праздничного духа, и в этом году рождественские дизайны окон, несомненно, выполнили эту задачу", - сказала Хауканымм. - Жюри конкурса отобрали три лучших дизайна, которые выделились интересными мотивами или необычными решениями. Жители города тоже могли поучаствовать в голосовании, выбрав победителя приза зрительских симпатий. Поздравляем всех победителей".