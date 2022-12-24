Необычный вызов получили сотрудники муниципальной полиции в Даугавгриве. Помощь стражей порядка потребовалась, чтобы доставить в безопасное место лебедя, который решил прогуляться в необычном для себя месте, сообщает передача Degpunktā.
В Даугавгриве полицейские помогли лебедю, гулявшему среди многоэтажек
В Даугавгриве полицейские помогли лебедю, гулявшему среди многоэтажек
Лебеди в Даугавгриве обычно обитают у Буллюпе, поэтому, заметив птицу между многоэтажных домов, местные жители решили связаться с муниципальной полицией.
В ходе осмотра лебедя выяснилось, что травм у него нет, местные жители допускают, что он пришел из находящегося неподалеку водоема.
Полициейские решили сопроводить птицу до берега Буллюпе.
Местные жители приручили животных, они смело подходят к каждому, кто к ним подходит.
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