Руководитель LDz: в сложных геополитических условиях концерн показал хорошие результаты

Он сообщил, что объем грузоперевозок по железной дороге за девять месяцев 2022 года составил 16,84 млн тонн, что на 9,4% больше, чем за тот же период прошлого года, а количество перевезенных по инфраструктуре LDz пассажиров увеличилось на 40%.

Доходы концерна LDz за девять месяцев составили 201,23 млн евро, что на 6,5 млн евро больше, чем за тот же период 2021 года.

"Разумеется, на нас тоже существенно повлиял рост цен на энерго- и другие ресурсы, что привело к увеличению операционных расходов - если за девять месяцев 2021 года они составили 188,9 млн евро, то за девять месяцев этого года увеличились на 9,3 млн евро до 198,2 млн евро", - сказал Клейнбергс.

Прибыль концерна за девять месяцев этого года составила 1,766 млн евро.

Как сообщалось, в 2021 году оборот концерна LDz составил 249,177 млн евро, прибыль - 3,909 млн евро.

Latvijas dzelzceļš управляет железнодорожной инфраструктурой Латвии и является главным предприятием концерна, в который входят также LatRailNet, LDz Cargo, LDz ritošā sastāva serviss, LDz apsardze, LDz loģistika и LDz infrastruktūra.