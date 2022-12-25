Депутат Йенцитис задекларировал долги в размере 13 800 евро

Политик задекларировал три квартиры, которые находятся в его собственности - одну в Риге, и две в Латгале.

Кроме того, Йенцитису принадлежит зарегистрированный в 2021 году легковой автомобиль BMW M 550 2012 года выпуска, а также мотоцикл BMW F 650 GS 2008 года выпуска, зарегистрированный в 2020 году.

Кроме работы в парламенте, политик занимает должность старшего проповедника в общине евангельских христиан Kristus Pasaulei.