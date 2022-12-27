Видео ⟩ С 1 января все компании обязаны иметь официальную электронную почту

Хотя требование вступает в силу с 1 января, на данный момент такую электронную почту создали всего около 12 000 юридических лиц - менее 10% тех, для кого это станет обязательным.

Министерство охраны среды и регионального развития указывает, что государственные и муниципальные учреждения все больше движутся к цифровизации. Планируется, что в будущем электронная почта станет основой для большинства коммуникаций в государственном секторе. Бумажный формат станет редкостью.

Конфедерация работодателей Латвии считает, что нет причин для беспокойства по поводу того, что в настоящее время небольшое количество компаний открыли адрес электронной почты. В конфедерации уверены, что если понадобится, то компании зарегистрируют почту.

Также есть предположение, что не только коммерсанты, но и другие организации избегают цифровых платформ, созданных государством, потому что они слишком сложны и часто неудобны для пользователей.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)