В среду в Латвии местами пройдет кратковременный дождь и снег, прогнозируют синоптики.
Осадки и еще раз осадки: о погоде в последнюю среду года
Осадки и еще раз осадки: о погоде в последнюю среду года
Во второй половине дня с запада страну начнет пересекать обширная зона осадков.
Слабый и умеренный западный ветер в течение дня перейдет в южный. Температура воздуха составит -1...+4 градуса.
В Риге днем ожидается небольшой дождь, к вечеру осадки усилятся. Температура воздуха составит +1...+2 градуса.
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