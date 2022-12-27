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Осадки и еще раз осадки: о погоде в последнюю среду года

rus.tvnet.lv/LETA
Осадки и еще раз осадки: о погоде в последнюю среду года
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Оттепель в Риге. Иллюстративное фото
Оттепель в Риге. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

В среду в Латвии местами пройдет кратковременный дождь и снег, прогнозируют синоптики.

Во второй половине дня с запада страну начнет пересекать обширная зона осадков.

Слабый и умеренный западный ветер в течение дня перейдет в южный. Температура воздуха составит -1...+4 градуса.

В Риге днем ожидается небольшой дождь, к вечеру осадки усилятся. Температура воздуха составит +1...+2 градуса.

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