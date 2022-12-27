Риску бедности в прошлом году были подвержены больше 20% жителей

Доходы этих людей в прошлом году были ниже порога риска бедности.

В прошлом году порог риска бедности повысился до 513 евро в месяц для домашнего хозяйства, состоящего из одного человека, тогда как в 2020 году он составлял 472 евро в месяц.

Для домохозяйств с двумя взрослыми и двумя детьми в возрасте до 14 лет порог риска бедности составлял 1077 евро в месяц, тогда как в 2020 году - 991 евро.

Наибольшая доля населения, подверженного риску бедности, была в прошлом году в Видземе (36,2%) и Латгале (34,6%), наименьшая - в окрестностях Риги (16,6%) и Риге (15,9%). В Курземе риску бедности подвергалось 27,8% населения, в Земгале - 21%.

Больше всего риск бедности в прошлом году снизился у домохозяйств с одним взрослым и детьми - до 29,4%, что на 8 проц. пунктов меньше 2020 года. Также снизился риск бедности среди пожилых людей старше 65 лет. В 2021 году доля пожилого населения, подверженного риску бедности, составила 40,5%, что на 4,1 проц. пункта меньше, чем в 2020 году.