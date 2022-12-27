В 2021 году риску бедности в Латвии было подвержено 418 000 человек или 22,5% населения, что на 0,9 проц. пункта меньше, чем в 2020 году, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центральным статистическим управлением (ЦСУ) в 2022 году.
Риску бедности в прошлом году были подвержены больше 20% жителей
Доходы этих людей в прошлом году были ниже порога риска бедности.
В прошлом году порог риска бедности повысился до 513 евро в месяц для домашнего хозяйства, состоящего из одного человека, тогда как в 2020 году он составлял 472 евро в месяц.
Для домохозяйств с двумя взрослыми и двумя детьми в возрасте до 14 лет порог риска бедности составлял 1077 евро в месяц, тогда как в 2020 году - 991 евро.
Наибольшая доля населения, подверженного риску бедности, была в прошлом году в Видземе (36,2%) и Латгале (34,6%), наименьшая - в окрестностях Риги (16,6%) и Риге (15,9%). В Курземе риску бедности подвергалось 27,8% населения, в Земгале - 21%.
Больше всего риск бедности в прошлом году снизился у домохозяйств с одним взрослым и детьми - до 29,4%, что на 8 проц. пунктов меньше 2020 года. Также снизился риск бедности среди пожилых людей старше 65 лет. В 2021 году доля пожилого населения, подверженного риску бедности, составила 40,5%, что на 4,1 проц. пункта меньше, чем в 2020 году.
В то же время риск бедности увеличился среди жителей 18-24 лет - до 19,7%, что на 1,6 проц. больше, чем в 2020 году. Также вырос риск бедности среди семей с двумя взрослыми и одним ребенком - до 15,1%, что на 2,5 проц. пункта больше.
Существенно не изменился риск бедности среди семей с двумя взрослыми и двумя детьми - в 2020 году этот показатель составлял 11,7%, в 2021 году - 12,1%, а также у семей с двумя взрослыми и тремя и более детьми - 16,5% в 2020 году и 17,1% в 2021 году.
Как отмечает ЦСУ, снижение риска бедности было обусловлено государственной поддержкой наиболее уязвимых групп населения, включая увеличение уровня минимального дохода, минимальной пенсии и другие меры поддержки, а также дополнительной поддержкой в контексте Covid-19.
Также большую роль в снижении риска бедности играли социальные трансферты, которые включают и адресную поддержку со стороны государства и местных властей, и пенсии. В 2021 году поддержка в виде социальных трансфертов уменьшила удельный вес подверженного риску бедности населения на 18,2 проц. пункт.
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