В ходе торгов на крупнейшем в Европе хабе TTF в Нидерландах во вторник, 27 декабря, цена на газ опускалась ниже 77 евро за мегаватт-час (820 евро за 1000 кубометров) - это самый низкий показатель с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале этого года, передает "Русская служба Би-би-си".
Цена на газ в Европе упала до минимума с начала войны
Как напоминает DW, за два дня до 24 февраля цена газа на TTF составляла чуть менее 80 евро за мегаватт-час. Максимума цены на газ достигли в конце лета, поднявшись почти до 350 евро за мегаватт-час.
DW приводит сообщение германского Федерального агентства по сетям, которое заявляет, что понизить цену газа помогла установившаяся в конце декабря в Европе теплая погода, из-за которой сократилось потребление ископаемого, а также поступление большего количества энергии, полученных от ветряных электростанций.
На Рождество газохранилища в ФРГ оставались заполненными на 88,2%. В начале ноября, несмотря на прекращение поставок из РФ, газохранилища Германии были заполнены более чем на 99%.
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