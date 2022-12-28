Цена на газ в Европе упала до минимума с начала войны

Как напоминает DW, за два дня до 24 февраля цена газа на TTF составляла чуть менее 80 евро за мегаватт-час. Максимума цены на газ достигли в конце лета, поднявшись почти до 350 евро за мегаватт-час.

DW приводит сообщение германского Федерального агентства по сетям, которое заявляет, что понизить цену газа помогла установившаяся в конце декабря в Европе теплая погода, из-за которой сократилось потребление ископаемого, а также поступление большего количества энергии, полученных от ветряных электростанций.

На Рождество газохранилища в ФРГ оставались заполненными на 88,2%. В начале ноября, несмотря на прекращение поставок из РФ, газохранилища Германии были заполнены более чем на 99%.