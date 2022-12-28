Эксперты: сейчас не лучшее время для выхода на пенсию

Традиционно людям по мере приближения к пенсионному возрасту советуют переходить на консервативные планы с меньшей волативностью (изменчивостью) и более низкими рисками, но иногда это не помогает.

По данным США, за последние 97 лет было три года - 1931-й, 1969-й и 2022-й, когда и акции, и облигации показывали отрицательную доходность. "Нынешний год тоже войдет в этот перечень, потому что из-за ряда кризисов в течение нескольких лет центральные банки понижали процентные ставки до 0% или ниже, а в этом году, в основном из-за вторжения России в Украину и подорожания энергоресурсов, инфляция стремительно росла, и центральные банки по всему миру резко повысили процентные ставки для борьбы с ней, что привело к значительному падению цен на облигации", - поясняет руководитель отдела управления активами и пенсиями в Балтии банка Luminor Атис Круминьш.

Соответственно, 2022 год был годом, когда упали цены и на акции, и на облигации. Председатель правления INVL Asset Management Андрис Мартынов напоминает, что ранее консервативные пенсионные планы показывали очень высокую доходность. Теперь, по мере роста инфляции и изменения монетарной политики, цены на облигации начали резко падать вслед за ростом процентных ставок, и доходность консервативных пенсионных планов снижается.

"Все эти аномалии сейчас оказывают негативное влияние на вложения в пенсии по всей Европе и остальному миру. Но есть и хорошие новости: если борьба с инфляцией принесет плоды и темпы ее роста замедлятся, мы, вероятно, увидим быстрое восстановление, и для людей, планирующих выйти на пенсию через несколько лет, потери текущего момента превратятся в выигрыш", - прогнозирует Мартынов.