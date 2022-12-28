Кефир, сардельки, майонез: как за год подорожали продукты питания? Считаем в процентах

В то же время продолжается небольшой рост цен на зерновые продукты и хлебобулочные изделия, резко возросли цены на помидоры и огурцы.

Данные об изменениях цен по сравнению с четвертым кварталом прошлого года свидетельствуют, что цены на молоко, кефир, сметану и масло выросли на 30-33%. Сыр подорожал на 50%, творог и продукты из него - на 20%. Яйца и растительное масло также подорожали на 30%, майонез - на 45%.

Цены мясных продуктов за год выросли на 17-50%. Больше всего за год подорожало мясо бройлеров - на 50%, меньше всего - сардельки, цена которых выросла на 17%.

По данным LTA, в группе хлебобулочных и зерновых продуктов больше всего за год выросла цена на белый хлеб, который теперь стоит в среднем 1,46 евро по сравнению с 0,57 евро ранее. Таким образом, белый хлеб подорожал примерно на 150%, а хлеб грубого помола - на 17%.

Средняя цена овсянки за год выросла на 111%, манки - на 96%, муки - на 70%, гречки - на 59%, макарон - на 16%, риса - на 7%.

По сравнению с декабрем 2021 года цены соли и сахара выросли в среднем на 60%.

Из овощей в течение года больше всего подорожали помидоры - на 78%. Цена капусты и моркови выросла в среднем на 42%, огурцов - на 21%.

Выросли цены почти на все фрукты - бананы подорожали на 49%, лимоны - на 15%, киви - на 4%.

В сегменте фруктов и овощей за год снизилась только цена яблок (на 23%) и картофеля (на 2%).

В сегменте напитков цены на минеральную воду за год выросли примерно на 20%, на кока-колу - на 90%. Чай подорожал в среднем на 11-37%, кофе - на 73%.