Какие компании в этом году платили самую справедливую зарплату?

Итак, справедливая заработная плата не означает, что зарплата будет одинаковой для всех (одинаково высокой или одинаково низкой). Например, одинаковая для всех заработная плата, которая ниже рыночного уровня, точно не будет справедливой. Вознаграждение также должно быть соразмерно рыночным ставкам.

Комментируя ситуацию в Латвии в целом, Праневича признает, что на пути к справедливой оплате труда еще предстоит проделать большую домашнюю работу и что за последние два года ситуация ухудшилась.

Например, при анализе различий в одних и тех же должностях у женщин и мужчин в 2020 году разница составляла 4,8%, а в 2022 году - уже 8,4%. Наиболее существенные различия наблюдаются в секторе информационных технологий, за которым следует финансовый сектор и другие области. Представитель Figure Baltic Advisory объясняет, что разрыв увеличился, потому что все больше женщин занимают руководящие должности, что само по себе положительно, но зарплата все еще не поспевает за продвижением по службе.

Полная картина ситуации в компании и продуманное планирование бюджета

В целом, глядя на ситуацию в Латвии, можно сделать вывод, что все больше руководителей организаций осознают важность справедливой оплаты труда и очень заинтересованы как в совершенствовании системы оплаты труда, так и в том, чтобы платить справедливую зарплату, считает Праневича. Однако не менее важно ввести оценку сотрудников и регулярно пересматривать заработную плату.

"Учитывая, что заработная плата на рынке в настоящее время быстро растет, а кроме того, в связи с развитием технологий меняются обязанности и способ выполнения различных задач, должности и обязанности должны регулярно пересматриваться", - говорит эксперт.

После чего добавляет, что оптимальное решение - анализ зарплаты раз в год. Анализ не означает автоматического увеличения заработной платы, но определенно помогает принять взвешенное решение о том, какая заработная плата является наиболее подходящей для каждого сотрудника, а также поставить цели и спланировать бюджет заработной платы как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Кроме того, привязав систему оплаты труда к общим целям компании, можно повысить мотивацию сотрудников.