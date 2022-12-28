Понятие "справедливая оплата труда" в первую очередь ассоциируется с разницей в оплате труда мужчин и женщин, но на самом деле он охватывает гораздо больше. Справедливая оплата подтверждает, что все работники имеют одинаковые возможности и что для всех при расчете зарплаты применяются одинаковые принципы. Если компания четко не определила эти принципы, остаются возможности для несправедливости и фаворитизма, подчеркивает ведущий консультант исследовательской и управленческой консалтинговой компании Figure Baltic Advisory Анта Праневича.
Какие компании в этом году платили самую справедливую зарплату?
Вот уже несколько лет Figure Baltic Advisory составляет список самых честных плательщиков зарплат, в котором предприятия оцениваются с учетом нескольких важных критериев: распределение месячной и годовой зарплаты (включая переменную часть зарплаты) по равноценным должностям, различия в месячной и годовой зарплате для женщин и мужчин на одинаковых должностях, соотношение женщин и мужчин на руководящих должностях, а также дополнительный фактор - на каком количестве должностей представлены как женщины, так и мужчины (не выражены ли строго "мужские" и "женские" должности).
Топ плательщиков самой справедливой зарплаты
Праневича отмечает, что попасть в список плательщиков справедливой зарплаты непросто, но положительно то, что компаний, которые думают об этом, становится все больше.
Топ 2022 года в категории крупных предприятий:
1. Accenture, латвийский филиал
2. AS Latvijas valsts meži
3. SIA Circle K Business Centre
4. AS Latvenergo
5. AS Swedbank
В категории малых и средних предприятий:
1. DNB Bank ASA, латвийский филиал
2. SIA Containerships
3. SIA MSC Shared Service Center Riga
4. AS BALTA Apdrošināšana
5. SIA PricewaterhouseCoopers
Малые и средние предприятия, как и крупные, выделены в отдельные группы, так как в организациях с меньшим количеством сотрудников легче обеспечить справедливую оплату труда.
Справедливая оплата повышает лояльность сотрудников
Говоря об оплате труда, следует подчеркнуть, что во многих компаниях до сих пор отсутствует система определения зарплаты. "В таких случаях часто работает принцип "кто больше или громче требует, тому больше платят", - признается Праневича.
Конечно, такой подход сложно назвать справедливым, тем более что рано или поздно каждый сотрудник склонен говорить с коллегами о зарплате. И, осознав, что коллега, выполняющий ту же работу, получает больше, чем он, сотрудник теряет доверие к руководству, а его мотивация снижается. По словам представителя Figure Baltic Advisory, справедливое отношение в вопросах зарплаты не только помогает удержать сотрудников, но и позволяет им чувствовать себя безопасно, зная, что предприятие заботится о них. Крайне важно, чтобы компании не только внедряли принципы справедливой оплаты труда, но и ежедневно следовали им.
Бессознательная гендерная дискриминация
Разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами - следующий шаг, которому следует уделить особое внимание после того, как установленные принципы будут реализованы на практике. Праневича призывает учитывать, что в Латвии, как и в других странах, также существует так называемая бессознательная гендерная дискриминация. Тенденции показывают, что работники-мужчины чаще просят о прибавке к зарплате и, соответственно, чаще ее получают.
"Исследования показывают, что мужчины просят повышения зарплаты за то, что они еще только планируют сделать, в то время как женщины руководствуются принципом "сначала я сделаю это, проявлю себя, а потом попрошу повышения зарплаты". Кроме того, различные исследования показывают, что к людям с более низким голосом прислушиваются чаще, а женщинам приходится больше аргументировать свою точку зрения, поэтому мужчинам также легче договориться о повышении зарплаты", - говорит Праневича.
Если оценка оплаты труда не проводится систематически каждый год, легко не заметить значительный разрыв в оплате труда между работниками разного пола, который образовался за несколько лет.
Говоря о справедливой системе вознаграждения, следует также учитывать различные социальные роли. Женщины берут на себя около 70% домашних дел, поэтому часто боятся браться за дополнительные обязанности на работе. Принимая во внимание, что именно женщины чаще беспокоятся о том, как совмещать работу и другие обязанности, задача ответственного работодателя состоит в том, чтобы создать условия, в которых у обоих полов есть баланс между работой и личной жизнью и возможности принимать новые вызовы, считает представительница Figure Baltic Advisory.
Справедливый не значит равный для всех
Для того, чтобы платить справедливую зарплату и создать продуманную внутреннюю систему, следует принять во внимание несколько шагов - в первую очередь необходимо оценить должности, чтобы понять, какие из них в организации являются равнозначными, и определить лимиты зарплаты для каждой группы равнозначных должностей. Равнозначными считаются должности, имеющие схожие требования к образованию, опыту, сложности работы, уровню ответственности, даже если сама профессия отличается.
"Чаще всего зарплата для равнозначных групп должностей определяется как средняя заработная плата на рынке труда +/- 20%. То есть это означает, что для эквивалентных должностей пределы зарплаты могут отличаться на целых 40%", - указывает Праневича и подчеркивает, что это все равно справедливо, потому что не все на равноценных должностях работают одинаково хорошо. Важно отличать хорошего работника от превосходного.
Итак, справедливая заработная плата не означает, что зарплата будет одинаковой для всех (одинаково высокой или одинаково низкой). Например, одинаковая для всех заработная плата, которая ниже рыночного уровня, точно не будет справедливой. Вознаграждение также должно быть соразмерно рыночным ставкам.
Комментируя ситуацию в Латвии в целом, Праневича признает, что на пути к справедливой оплате труда еще предстоит проделать большую домашнюю работу и что за последние два года ситуация ухудшилась.
Например, при анализе различий в одних и тех же должностях у женщин и мужчин в 2020 году разница составляла 4,8%, а в 2022 году - уже 8,4%. Наиболее существенные различия наблюдаются в секторе информационных технологий, за которым следует финансовый сектор и другие области. Представитель Figure Baltic Advisory объясняет, что разрыв увеличился, потому что все больше женщин занимают руководящие должности, что само по себе положительно, но зарплата все еще не поспевает за продвижением по службе.
Полная картина ситуации в компании и продуманное планирование бюджета
В целом, глядя на ситуацию в Латвии, можно сделать вывод, что все больше руководителей организаций осознают важность справедливой оплаты труда и очень заинтересованы как в совершенствовании системы оплаты труда, так и в том, чтобы платить справедливую зарплату, считает Праневича. Однако не менее важно ввести оценку сотрудников и регулярно пересматривать заработную плату.
"Учитывая, что заработная плата на рынке в настоящее время быстро растет, а кроме того, в связи с развитием технологий меняются обязанности и способ выполнения различных задач, должности и обязанности должны регулярно пересматриваться", - говорит эксперт.
После чего добавляет, что оптимальное решение - анализ зарплаты раз в год. Анализ не означает автоматического увеличения заработной платы, но определенно помогает принять взвешенное решение о том, какая заработная плата является наиболее подходящей для каждого сотрудника, а также поставить цели и спланировать бюджет заработной платы как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Кроме того, привязав систему оплаты труда к общим целям компании, можно повысить мотивацию сотрудников.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!