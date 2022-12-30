Рига в 2020 году обеспечивала более половины ВВП Латвии

В 2020 году на долю Рижского региона приходилось 4,9 млрд евро или 16,1%, что вместе с Ригой обеспечивало 68,9% ВВП Латвии.

Курземе обеспечила 2,8 млрд евро или 9,2% ВВП Латвии в 2020 году, Земгале - 2,5 млрд евро или 8,3%, Латгале - 2,1 млрд евро или 6,9%, а Видземе - 2 млрд евро или 6,6%.

Самый высокий ВВП на душу населения в 2020 году был в Риге - 25 900 евро, а самый низкий ВВП на душу населения был в Латгальском регионе - 8 100 евро. Таким образом, производительность труда в Риге в 3,2 раза выше, чем в Латгале.

ВВП на одного жителя в Рижском регионе составлял 13 000 евро, в Курземе - 11 600 евро, в Видземе - 11 100 евро, а в Земгале - 10 800 евро.

По сравнению с 2019 годом в 2020 году ВВП быстрее всего рос в Земгальском регионе - на 3,7% или 88,4 млн евро, а быстрее всего снижался в Рижском регионе - на 4,6% или 233,5 млн евро.

В 2020 году среди крупных городов самый высокий ВВП на душу населения - 25 900 евро - был в Риге. На втором месте Валмиера с 19 000, на третьем - Лиепая с 14 300 евро. Далее следуют Резекне с 12 600 евро, Елгава с 12 300 евро, Екабпилс с 11 700 евро, Вентспилс с 10 600 евро, Даугавпилс с 9 500 евро и Юрмала с 9 300 евро на душу населения.