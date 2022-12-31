Новый год начинается с дождей и рекордов тепла

Небо будет затянуто облаками, ожидается дымка, местами туман.

Температура воздуха понизится до +1..+6 градусов, на юге страны по-прежнему ожидается +7..+10 градусов.

Будет дуть слабый ветер, на крайнем юге Латвии ожидаются порывы западного ветра до 14-19 метров в секунду.

В Риге 1 января будет долго идти дождь, дуть слабый ветер, а воздух остынет до +3..+4 градусов.

В 06:30 в восточной части Латвии из-за обледенения затруднено движение, сообщили представители VSIA Latvijas valsts ceļi (LVC). Скользкие участки дороги посыпают противоскользящими материалами.

На основных дорогах страны движение затруднено на участке Даугавпилсского шоссе (A6) от Плявиняс до Ницгале, на участке Резекненского шоссе (A12) от Екабпилса до Резекне, на участке шоссе Гребнева - Медуми (A13) от Гребнева до Рушеницы.

Движение по региональным дорогам затруднено только в окрестностях Краславы и Екабпилса.

LVC призывает водителей быть осторожными.

Также из-за дождей в реках ожидается подъем уровня воды, возможно затопление пойм и других низких мест. Как сообщалось, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение в связи с высоким уровнем воды в реках по всей стране.