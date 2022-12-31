В странах Балтии растут цены на топливо, кроме бензина в Риге

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллине, самый дешевый - в Вильнюсе. В Таллине также была самая высокая цена на дизельное топливо, а самым дешевым оно было в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Риге на ул. Краста цена бензина 95-й марки снизилась на 0,4% до 1,607 евро за литр, цена дизтоплива выросла на 0,2% до 1,667 евро за литр.

На АЗС Circle K в Вильнюсе на проспекте Саванорю бензин 95-й марки стоил 1,519 евро за литр, что на 0,7% больше по сравнению с предыдущей неделей, а цена дизтоплива снизилась на 0,6% до 1,639 евро за литр.

На заправочных станциях Circle K в Таллине 95-й бензин и дизтопливо стоили одинаково - 1,7 евро за литр, подорожав на 0,1%.

Цена автогаза в Риге за неделю снизилась на 1,9% до 0,819 евро за литр. В Вильнюсе и Таллине цена автогаза не изменилась и составила соответственно 0,742 и 0,78 евро за литр.