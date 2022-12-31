Опрос показал, каких целей собираются достичь люди в 2023 году

Инвестиции, связанные с жильем, относительно распространены среди целей жителей. Например, в Латвии 6% хотели бы накопить на ремонт дома в следующем году, а 5% хотели бы купить недвижимость.

В Литве 9% планируют копить на ремонт, 7% - на покупку недвижимости. В Литве также больше всего желающих накопить на утепление дома (6%), тогда как в Латвии и Эстонии этот выбор актуален только для 1% и 2% респондентов.

Примерно 5% жителей Латвии (чаще всего - молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет) хотели бы накопить на покупку автомобиля в следующем году. В Литве аналогичный показатель составляет 6%, а в Эстонии - 3% населения.

Наибольшее количество респондентов (20%), не имеющих планы взять кредит в 2023 году, зафиксировано в Латвии. Среди дающих такой ответ преобладает население старше 60 лет. В Литве не возьмут на себя финансовые обязательства в следующем году 17% населения, в Эстонии - 14%.

Репрезентативный опрос населения о финансовых целях на 2023 год был проведен банком Citadele совместно с исследовательским агентством Norstat в конце ноября 2022 года, в ходе которого было опрошено 1010 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.