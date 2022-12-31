В 2023 году жители стран Балтии чаще всего хотят найти дополнительный источник заработка, чтобы компенсировать рост стоимости жизни. В Латвии будет популярно как искать способы заработка, так и пытаться создать подушку безопасности, говорится в опросе жителей Балтии, проведенном банком Citadele.
Опрос показал, каких целей собираются достичь люди в 2023 году
Найти источник дополнительной прибыли - самое популярное финансовое обязательство во всех странах Балтии - 16% респондентов в Латвии, 18% в Эстонии и 13% в Литве попытаются достичь этого в следующем году.
По данным опроса, мужчины в возрасте от 30 до 39 лет больше всего мотивированы зарабатывать деньги.
Создание подушки безопасности упоминается как вторая по важности финансовая цель на следующий год, и этот выбор был особенно популярен в Латвии - его отметили 16% респондентов, а в Эстонии и Литве - по 9%.
В Латвии люди в возрасте от 30 до 39 лет, которые зарабатывают от 751 до 1000 евро в месяц, чаще всего задумывались о создании сбережений на непредвиденные случаи.
Среди профессий о создании подушки безопасности наиболее активно думают люди, работающие менеджерами или офисными работниками.
Третьей наиболее часто упоминаемой целью для жителей Латвии будет получение прибавки у зарплате и накопление ее на зарубежную поездку, что актуально для 7% опрошенных жителей. В Эстонии 11% респондентов включили в свои цели надбавку к зарплате, а в Литве – только 5% респондентов. При этом на зарубежные поездки в Литве и Эстонии будут собирать 9% и 6% соответственно.
Инвестиции, связанные с жильем, относительно распространены среди целей жителей. Например, в Латвии 6% хотели бы накопить на ремонт дома в следующем году, а 5% хотели бы купить недвижимость.
В Литве 9% планируют копить на ремонт, 7% - на покупку недвижимости. В Литве также больше всего желающих накопить на утепление дома (6%), тогда как в Латвии и Эстонии этот выбор актуален только для 1% и 2% респондентов.
Примерно 5% жителей Латвии (чаще всего - молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет) хотели бы накопить на покупку автомобиля в следующем году. В Литве аналогичный показатель составляет 6%, а в Эстонии - 3% населения.
Наибольшее количество респондентов (20%), не имеющих планы взять кредит в 2023 году, зафиксировано в Латвии. Среди дающих такой ответ преобладает население старше 60 лет. В Литве не возьмут на себя финансовые обязательства в следующем году 17% населения, в Эстонии - 14%.
Репрезентативный опрос населения о финансовых целях на 2023 год был проведен банком Citadele совместно с исследовательским агентством Norstat в конце ноября 2022 года, в ходе которого было опрошено 1010 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.
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