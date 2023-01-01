Услуги почты в Латвии станут дороже

Новые тарифы на письменную корреспонденцию и почтовые посылки вступают в силу с сегодняшнего дня, а тарифы на услуги по доставке прессы - с 1 марта.

Почему?

Председатель SPRK Алда Озола сообщила, что общие расходы Latvijas pasts выросли в результате увеличения зарплат и расходов на топливо, отопление, электричество и др. В то же время доля универсальных почтовых услуг в корзине предоставляемых Latvijas pasts услуг сокращается, то есть этими услугами пользуется все меньше людей.

"С учетом того, что количество отправлений сокращается быстрее, чем расходы, тарифы на эти услуги растут", - пояснила Озола.

Новые цены

С вступлением в силу новых тарифов:

обычное почтовое отправление класса А весом до 20 г по Латвии будет стоить 1,65 евро вместо прежних 1,20 евро,

вместо прежних 1,20 евро, заказная бандероль (от 1 до 2 кг) - 6,21 евро вместо прежних 2,97 евро.

Изменение тарифов на международные почтовые услуги не столь существенно:

отправка простого письма А-класса в США весом до 20 г будет стоить 1,83 евро вместо прежних 1,67,

вместо прежних 1,67, доставка заказной посылки в США (не более 1 кг) - 25,05 евро вместо прежних 23,91 евро.

Кроме того, тарифы на международную письменную корреспонденцию будут разделены на четырнадцать групп по странам и территориям, а на посылки - на восемь групп.

С 1 марта также вступят в силу утвержденные SPRK тарифы на услуги доставки прессы по подписке. Фактические платежи издателей за доставку изданий будут зависеть от порядка оплаты услуг по доставке, определяемого Кабинетом министров. Ожидается, что этот порядок будет пересмотрен в начале года вместе с вопросом о государственном бюджете на 2023 год.