Видео ⟩ Способствует ли рост минимальной зарплаты до 620 евро благосостоянию латвийцев

В условиях, когда растут цена и стоимость жизни в целом, вместе с чем увеличивается и риск бедности, в Латвии минимальная зарплата выросла на 120 евро в месяц, достигнув 620 евро до уплаты налогов. Эти изменения главным образом затронут квалифицированную рабочую силу.

Говоря, что повышение минимальной зарплаты может создать тяжелое бремя для отдельных отраслей, против повышения минимальной зарплаты выступила организация, представляющая работодателей.

"Это для предпринимателей первый вопрос: как сбалансировать работу в условиях огромной инфляции, расходов, цен ресурсов с возможностью продавать продукт и повысить зарплату рабочей силы? Это вопрос принципа. Нельзя популистически решать дела до выборов", - сказал президент Латвийской Конфедерации работодателей Андрис Бите.

На предприятии самого Бите Karavela около пяти процентов работников в настоящее время получает минимальную месячную заработную плату.

В отраслях услуг, где также рост минимальной зарплаты увеличит расходы работодателей, работники обычно формируют сдельные работы, сменные работы или почасовую оплату. У дворников зарплата также зависит от проработанного.

"Я могу честно сказать, как повлияет рост минимальной зарплаты. Если еще в начале прошлого года до мая за пятиэтажный дом платили 25 евро, то теперь меньше, чем за 40 евро никто не убирает. Так и влияет", - сказал дворник, самозанятый Эрик Симсонс.

В целом количество работающих в стране людей, получающих минимальную зарплату или даже меньше, год от года уменьшается, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Последние данные показывают, что все еще доходы примерно 15% работников были небольшими. Минимальную зарплату получали 32,5 тыс. человек, в то время как даже меньше минимальной зарплаты в октябре получали в три раза больше работников. На эти данные также влияет отсутствие работников, отметили в статистическом управлении.