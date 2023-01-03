Принимая во внимание вторжение России в Украину и введенные против страны-агрессора санкции, французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) объявила о прекращении работы в России, говорится в сообщении компании.
Удар по газовой отрасли России: важная французская компания прекращает деятельность в стране
Также приостановлено сотрудничество с российской компанией "Звезда", с которой был заключен контракт на строительство 15 газовозов ледового класса.
Решение было принято из-за ограничений, наложенных восьмым и девятым санкционными пакетами, принятыми Евросоюзом.
"8 января 2023 года контракт с компанией "Звезда" будет расторгнут, а участие GTT в проектировании двух самых современных судов для перевозки сжиженного природного газа будет прекращено. Это делается для обеспечения безопасности наших проектов и технологий в соответствии с международными санкциями", - говорится в сообщении.
"В будущем портфель заказов GTT больше не будет включать проекты в России", - также сказано в сообщении.
GTT считается мировым лидером в производстве мембранных контейнерных систем для перевозки и хранения сжиженного природного газа (СПГ). Мембранные контейнеры производства компании необходимы для безопасного хранения газа в больших объемах при температуре до -163 градусов.
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