Удар по газовой отрасли России: важная французская компания прекращает деятельность в стране

Также приостановлено сотрудничество с российской компанией "Звезда", с которой был заключен контракт на строительство 15 газовозов ледового класса.

Решение было принято из-за ограничений, наложенных восьмым и девятым санкционными пакетами, принятыми Евросоюзом.

"8 января 2023 года контракт с компанией "Звезда" будет расторгнут, а участие GTT в проектировании двух самых современных судов для перевозки сжиженного природного газа будет прекращено. Это делается для обеспечения безопасности наших проектов и технологий в соответствии с международными санкциями", - говорится в сообщении.

"В будущем портфель заказов GTT больше не будет включать проекты в России", - также сказано в сообщении.

GTT считается мировым лидером в производстве мембранных контейнерных систем для перевозки и хранения сжиженного природного газа (СПГ). Мембранные контейнеры производства компании необходимы для безопасного хранения газа в больших объемах при температуре до -163 градусов.