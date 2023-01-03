Пандемия изменила рынок труда безвозвратно, став катализатором для таких процессов как переход на удаленную и гибридную работу и обострив войну за таланты. Параллельно этому искусственный интеллект и автоматизация процессов активно входят в нашу жизнь, подстегиваемые необходимостью компаний работать эффективнее. Какие вообще тренды царят на рынке труда и чего ожидать от нового года?
5 трендов, которые изменят рынок труда в 2023 году
Тренд первый: Тихий уход и расцвет фриланса. Выгорание - одна из основных проблем современного мира, приведшая к так называемым "тихим уходам", пик которых пришелся на этот год. Пандемия и война настолько перегрузили нас всех, что специалисты по HR заметили рекордно низкую вовлеченность сотрудников, которые делали лишь минимум, требуемый от них на работе. В результате люди "на бумаге" есть, а нужных компании навыков и энергичности - нет.
"В 2023 году опытные HR-лидеры перевернут эту практику с ног на голову с помощью "тихого найма", чтобы приобрести новые навыки и возможности без привлечения новых штатных сотрудников. Этого будут добиваться, меняя должности сотрудников, повышая их квалификацию, а также привлекая фрилансеров, - рассказывает Эвия Шалте, эксперт по поиску талантов и основатель рекрутинговой компании Nextra, - Иными словами, новых вакансий в открытом доступе станет меньше".
Если заглянуть в более далекое будущее, самозанятость и привлечение фрилансеров будут гораздо более развиты, чем сейчас. Люди стремятся к большей свободе, а компании - к меньшему объему обязательств. Стремление к гибкости уже привело к тому, что гибридный формат работы "пришел, чтобы остаться" и запрос на возможность работать удаленно и по собственному графику высок, как никогда. Например, в США в этом году у 58% американцев была возможность работать из дома хотя бы один день, а у 38% вообще не требовали появляться в офисе. Если компания не может этого предложить, она рискует проиграть войну за таланты.
Тренд второй: Скандинавская модель. Еще один вариант дальнейшего развития рынка труда - это заимствование скандинавской модели. Так, в Норвегии, например, есть очень разные нагрузки - можно работать на 30% ставки, на 40%, 70% или 85%. Как кому нравится. Этим очень часто пользуются молодые родители и пенсионеры. Последним очень важно не выпадать из ритма и продолжать чувствовать себя нужными, однако на полную ставку они уже не могут работать, поэтому часто выбирают нагрузку в 30-40%.
"В нашей привычной картине мира есть работа на полную ставку или же ее отсутствие. Крайне редко встречается возможность работы на полставки. Однако дефицит кадров на рынке труда отчасти можно решить, предложив более гибкие варианты нагрузки. Сеньоры, молодые родители и люди, которые не ставят во главу угла высокие доходы и развитие карьеры, но при этом обладающие необходимыми талантами, навыками и мотивацией, оценят эту возможность по достоинству. В выигрыше останутся все", - поясняет Э. Шалте.
Тренд третий: Акцент на ментальное здоровье. Если еще 5 лет назад страховка здоровья, предлагаемая работодателями, являлась чем-то из разряда "вау", то сейчас работодатели переключили свое внимание с физического здоровья сотрудников на ментальное.
В новом году актуально будет предоставление помощи психолога своим сотрудникам, становится популярнее и предоставление оплачиваемого длительного отдыха. "Это может показаться расточительством, но компаниям действительно выгоднее дать 1-2 месяца оплачиваемого отдыха проверенному сотруднику, чтобы он восстановил сил, чем искать нового", - комментирует эксперт.
Тренд четвертый: Смена деятельности. Индустрии меняются очень быстро, как никогда быстр технический прогресс. Очевидно, что образование, полученное 10 или 20 лет назад уже просто не соответствует реальности. В этой связи в последние пару лет набирает обороты тренд на смену деятельности: люди ищут работу в смежных и не только сферах, смело подают заявки на вакансии, которым не полностью соответствуют.
"Раньше бы таких кандидатов отмели сразу, но сегодня найти кандидата, который бы на 100% идеально подходил бы на вакансию - задача не из легких. Важны так называемые "мягкие" навыки (soft skills), то есть способность людей быстро учиться, быть коммуникабельными, руководить проектами. Если это есть, техническим моментам можно легко научить, - рассказывает руководитель рекрутингового агентства, - Поэтому в ближайшее время алгоритмы поиска сотрудников будут существенно меняться, а компаниям нужно быть готовыми инвестировать время и средства в "адаптацию" нового сотрудника".
Тренд пятый: Уменьшение рабочих часов. 2023 год может стать годом, когда цивилизованный мир распрощается с еще одной давней традицией - пятидневной рабочей неделей. Испытания четырехдневной рабочей недели прошли в последние годы во многих странах, включая Великобританию, Бельгию, Швецию и Исландию, а в 2023 году подобные проекты начнутся в США, Шотландии, Ирландии, Канаде и Новой Зеландии.
В Великобритании 86% компаний, принявших участие в испытании, заявили, что они с большой вероятностью или скорее всего рассмотрят вопрос о принятии постоянной политики четырехдневной рабочей недели. Ожидается, что сотрудники, принимающие участие в исследовании, будут выполнять ту же нагрузку, что и при пятидневной рабочей неделе, получая ту же зарплату. Общее количество рабочего времени сокращается за счет исключения из рабочего дня активностей, "пожирающих время", в том числе собраний, об эффективности которых говорят давно и много.
Разумеется, все эти изменения не придут в одночасье, скорее это будет похоже на "эффект бабочки" - небольшие изменения, каждый день понемногу меняющие нашу жизнь безвозвратно. Э. Шалте добавляет, что новый год, несомненно, будет полон вызовов, из которых мы все же должны будем выйти победителями.
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