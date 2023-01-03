5 трендов, которые изменят рынок труда в 2023 году

Тренд четвертый: Смена деятельности. Индустрии меняются очень быстро, как никогда быстр технический прогресс. Очевидно, что образование, полученное 10 или 20 лет назад уже просто не соответствует реальности. В этой связи в последние пару лет набирает обороты тренд на смену деятельности: люди ищут работу в смежных и не только сферах, смело подают заявки на вакансии, которым не полностью соответствуют.

"Раньше бы таких кандидатов отмели сразу, но сегодня найти кандидата, который бы на 100% идеально подходил бы на вакансию - задача не из легких. Важны так называемые "мягкие" навыки (soft skills), то есть способность людей быстро учиться, быть коммуникабельными, руководить проектами. Если это есть, техническим моментам можно легко научить, - рассказывает руководитель рекрутингового агентства, - Поэтому в ближайшее время алгоритмы поиска сотрудников будут существенно меняться, а компаниям нужно быть готовыми инвестировать время и средства в "адаптацию" нового сотрудника".

Тренд пятый: Уменьшение рабочих часов. 2023 год может стать годом, когда цивилизованный мир распрощается с еще одной давней традицией - пятидневной рабочей неделей. Испытания четырехдневной рабочей недели прошли в последние годы во многих странах, включая Великобританию, Бельгию, Швецию и Исландию, а в 2023 году подобные проекты начнутся в США, Шотландии, Ирландии, Канаде и Новой Зеландии.

В Великобритании 86% компаний, принявших участие в испытании, заявили, что они с большой вероятностью или скорее всего рассмотрят вопрос о принятии постоянной политики четырехдневной рабочей недели. Ожидается, что сотрудники, принимающие участие в исследовании, будут выполнять ту же нагрузку, что и при пятидневной рабочей неделе, получая ту же зарплату. Общее количество рабочего времени сокращается за счет исключения из рабочего дня активностей, "пожирающих время", в том числе собраний, об эффективности которых говорят давно и много.

Разумеется, все эти изменения не придут в одночасье, скорее это будет похоже на "эффект бабочки" - небольшие изменения, каждый день понемногу меняющие нашу жизнь безвозвратно. Э. Шалте добавляет, что новый год, несомненно, будет полон вызовов, из которых мы все же должны будем выйти победителями.