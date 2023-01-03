Почему Rail Baltica запаздывает? Витенбергс запросил объяснений

Он сообщил, что в настоящее время проект Rail Baltica находится на втором этапе - определены оптимальные возможности магистрали и ведутся технические работы.

Руководитель RB Rail также отметил, что первоначальный план предусматривал завершение проекта в 2026 году, но теперь ясно, что в целом он будет завершен к 2030 году, а первое соединение от Риги до границы с Литвой - в 2028 году.

Вингрис со своей стороны отметил, что в настоящее время ведутся крупные строительные работы по проекту в Риге и вблизи Рижского аэропорта, и в этом году планируется начать прокладку трассы от Риги в направлении Литвы. Параллельно ведется работа над элементами региональной инфраструктуры - разработка проектов станций, грузового терминала в Саласпилсе и терминала в Рижском аэропорту.

Проект Rail Baltica предусматривает прокладку железнодорожной линии с колеей европейской ширины от Таллина до границы Литвы и Польши. Протяженность магистрали составит 870 километров, а поезда смогут курсировать по ней со скоростью 240 км в час. Затраты на реализацию проекта Rail Baltica оцениваются в 5,8 млрд евро. Открыть Rail Baltica планируется поэтапно в период с 2026 по 2030 год.