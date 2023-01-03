Почему Rail Baltica запаздывает? Витенбергс запросил объяснений

Совместному предприятию стран Балтии AS RB Rail и SIA Eiropas dzelzceļa līnijas, реализующим проект железнодорожной магистрали Rail Baltica, поручено в течение двух недель подготовить отчеты о текущей ситуации, проблемах и причинах задержек в реализации проекта, сообщил журналистам министр сообщения Янис Витенбергс.
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Министр встретился для обсуждения текущей ситуации в реализации проекта с председателем правления RB Rail Агнисом Дриксной и председателем правления Eiropas dzelzceļa līnijas Каспаром Вингрисом.
Витенбергс подчеркнул, что в реализации проекта есть ряд положительных моментов - проект продвигается вперед, и во всех странах Балтии начались строительные работы. Однако существует также ряд сложностей, из-за которых в графике возникают задержки. "Важно, чтобы мы понимали, где находимся, и осознавали причины, почему реализация проекта задерживается, чтобы вместе их устранить", - сказал министр сообщения.
Он также считает, что для реализации Rail Baltica министерства и самоуправления должны сотрудничать намного теснее, чем раньше.
Министр поручил в течение двух недель подготовить отчет о текущей ситуации, проблемах в реализации проекта и причинах задержек с подробным перечислением ответственных лиц и сроках выполнения работ. Также министр предложит правительству сформировать межведомственную группу по сотрудничеству для совместной работы над проектом.
Дриксна со своей стороны пояснил, что в настоящее время главной задачей является разработка технического проекта новой трассы. RB Rail работает над техническими проектами магистрали во всех трех странах Балтии общей протяженностью 650 километров, из них 265 километров приходятся на Латвию.
Он сообщил, что в настоящее время проект Rail Baltica находится на втором этапе - определены оптимальные возможности магистрали и ведутся технические работы.
Руководитель RB Rail также отметил, что первоначальный план предусматривал завершение проекта в 2026 году, но теперь ясно, что в целом он будет завершен к 2030 году, а первое соединение от Риги до границы с Литвой - в 2028 году.
Вингрис со своей стороны отметил, что в настоящее время ведутся крупные строительные работы по проекту в Риге и вблизи Рижского аэропорта, и в этом году планируется начать прокладку трассы от Риги в направлении Литвы. Параллельно ведется работа над элементами региональной инфраструктуры - разработка проектов станций, грузового терминала в Саласпилсе и терминала в Рижском аэропорту.
Проект Rail Baltica предусматривает прокладку железнодорожной линии с колеей европейской ширины от Таллина до границы Литвы и Польши. Протяженность магистрали составит 870 километров, а поезда смогут курсировать по ней со скоростью 240 км в час. Затраты на реализацию проекта Rail Baltica оцениваются в 5,8 млрд евро. Открыть Rail Baltica планируется поэтапно в период с 2026 по 2030 год.
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